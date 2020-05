Fischland-Darß

Die diesjährige Serie des Tonnenabschlagens auf dem Fischland und dem Darß steht unter dem ungünstigen Stern der Corona-Pandemie. Die veranstaltenden Tonnenbunde Wustrow, Ahrenshoop-Niehagen-Althagen, Born, Wieck und Prerow haben wegen der Ungewissheit über den weiteren Umgang der Landesregierung mit der Corona-Krise keine Planungssicherheit, wären aber als routinierte und erfahrene Ausrichter nach Auskunft ihrer Vorsitzenden auch kurzfristig in der Lage, den organisatorischen Aufwand zu stemmen.

Alle wünschen sich endlich eine klare Ansage der Schweriner Regierung, was konkret unter einer „Großveranstaltung“ zu verstehen sei.

Wieck würde die Wettkampfserie eröffnen

Den Reigen der Wettkämpfe würde der Tonnenbund Wieck e.V. als Gastgeber mit dem diesjährigen Bezirkstonnenabschlagen am Pfingstsonntag, den 31. Mai, eröffnen. Die Ausrichtung dieses regionalen Wettkampfes wechselt jährlich zwischen den oben genannten Tonnenbunden. Seit dem vergangenen Jahr ist Tobias Krüger aus dem 213 Jahre alten Gastgeberverein amtierender Bezirkstonnenkönig.

Das reguläre traditionelle Wiecker Tonnenabschlagen würde bereits vier Wochen später, am 28. Juni, folgen. Die bis zu diesem Sonntag amtierenden Würdenträger des Jahres 2019 sind Harald Reichel (Tonnenkönig), Ralf Schummek (Stäbenkönig) und Markus Braun (Bodenkönig).

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt will sich Vereinsvorsitzender Jens Wollgast weder auf eine negative noch eine positive Aussage zur Durchführbarkeit der Veranstaltungen festlegen. „Bislang gibt es ja nicht einmal eine Definition, was überhaupt eine Großveranstaltung wäre. Unsere bisherige Vorbereitung für die Pfingstveranstaltung steht derzeit noch. Nach Rücksprache mit unseren Vertragspartnern wissen wir aber auch, dass wir diesen Termin bei Notwendigkeit kurzfristig absagen könnten.“

Wustrower wollen kurzfristig reagieren

Das Wustrower Tonnenabschlagen fände in diesem Jahr am 12. Juli statt und würde dann gegen 14.30 Uhr auf dem Festplatz beginnen. Der erste schriftliche Nachweis eines Wustrower Tonnenabschlagens ist auf das Jahr 1832 datiert; 2025 wollen die Wustrower Tonnenbrüder und -schwestern das 100-jährige Jubiläum ihrer Fahnenweihe begehen, wie Vorsitzender Christoph Levin ankündigte.

Tonnenabschlagen 2019 in Wustrow. Quelle: Timo Richter

In den vergangenen Jahren schwankte die Zuschauerzahl zwar leicht und sei vom Wetter abhängig gewesen, doch meist wären die 23 bis 25 aktiven Tonnenbündler vor etwa 1500 Zuschauern geritten. Im vergangenen Jahr konnten sich Jonas Kollmorgen (Tonnenkönig), Alexander Kluge (Stäbenkönig) und Katharina Peters (Bodenkönigin) die Titel sichern.

Für den erst 17-jährigen Tonnenkönig sei es die erste Teilnahme an einem Tonnenabschlagen überhaupt gewesen, berichtete Christoph Levin. Er persönlich glaube nicht an eine Entspannung der Situation bis zum Termin. „Ich gehe zu 90 Prozent davon aus, dass es nicht stattfindet. Sollte es dennoch genehmigt werden, könnten wir es auch kurzfristig auf die Beine stellen, denn es ist alles eingetaktet. Unsere langjährigen Partner haben uns ihre Bereitschaft schon signalisiert.“

In Althagen soll 100. Jubiläum gefeiert werden

Am Sonntag, den 19. Juli 2020, wollen auch die Ahrenshooper Tonnenbrüder und -schwestern ab 15 Uhr auf dem Festplatz am Käthe-Miethe-Weg im Ortsteil Althagen um die Titel des Stäben- und Tonnenkönigs reiten. Seit 2019 amtieren Frank Krull als Tonnenkönig und Olaf Fretwurst als Stäbenkönig – ein Bodenkönig wird im Ostseebad nicht ermittelt.

Tonnenabschlagen 2019 in Althagen. Quelle: Dr. Edwin Sternkiker

Der Tonnenbund Ahrenshoop, Alt- und Niehagen e.V. will 2020 sein 100-jähriges Jubiläum feiern, dazu sollen Vertreter aller anderen Vereine aus der Region zu einer Festveranstaltung eingeladen werden, wie Vorsitzender Markus Reichel ankündigte. „Vielleicht können sie sogar mit jeweils zwei bis drei Pferden am Festumzug teilnehmen, die übrigen Gäste in ihren traditionellen Reitkluften würden wir auf den Pferdewagen des Umzugs unterbringen. Der Wettkampf bleibt jedoch unseren Mitgliedern vorbehalten.“

Trotz dieser optimistischen Einstellung räumte auch Markus Reichel ein gewisses Maß an Unsicherheit über die rechtliche Durchführbarkeit der Jubiläumsveranstaltung ein. „Ohne genaue Festlegungen über mögliche Zuschauerzahlen hängen wir bei der Vorbereitung ein bisschen in der Luft.“

Tonnenabschlagen ist Prerower Publikumsmagnet

Beim Reitertonnenbund Prerow e.V. würden die Reiter am 26. Juli um 15 Uhr auf dem Festplatz des Ostseebades die Tonnenknüppel schwingen. Vorsitzender Christian Becker und seine Mitstreiter führen ihre Vorbereitungen auf das Ereignis wie in normalen Jahren weiter, wollen dabei aber die Corona-Krise im Blick behalten. „Weil da so viel Dynamik drinsteckt, werden wir jetzt noch keine endgültige Aussage treffen und uns Ende Mai noch einmal beraten“, so der Prerower Chef.

„Vorsicht ist in dieser Situation ein guter Ratgeber.“ Das Tonnenabschlagen wäre eine der größten Veranstaltungen in Prerow und mit vier- bis fünftausend Schaulustigen ebenso gut besucht, wie das Neujahrsanbaden. Bis neue Würdenträger ermittelt sind, amtieren noch die Vorjahressieger Max Bergmann als Bodenkönig, Michael Meyer als Stäbenkönig und Andreas Pagel als Tonnenkönig.

Zwei jährliche Veranstaltungen in Born

Für Holger Becker vom Tonnenbund Born e.V. ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu früh, eine Prognose über das Sein oder Nichtsein der Veranstaltung abzugeben. Wenn ja, würden die Tonnenbrüder und -schwestern am Sonntag, den 2. August, auf das geschmückte Fass einschlagen. Sollte die Veranstaltung trotz des relativ späten Termins abgesagt werden, bleibt den Tonnenfreunden als Trost das winterliche Fastnachtstonnenabschlagen am dritten Februarsamstag, das in der regionalen Szene einmalig ist.

Der neue Bezirkstonnenkönig Tobias Krüger 2019 nach seinem Sieg in Born Quelle: Elke Erdmann

Gleichzeitig ist der Tonnenbund Born damit der einzige Ausrichter zweier regulärer Veranstaltungen pro Jahr. Auch in Born werden traditionell nur zwei Könige ermittelt: 2019 Nick Seidler als Tonnenkönig und David Konow als Stäbenkönig.

Dierhäger reiten unter Flutlicht

Der Tonnenbund Dierhagen e.V. gehört zwar nicht zu den fünf Vereinen auf dem Fischland-Darß, die gemeinsam ein Bezirkstonnenabschlagen ausrichten, soll aber wegen seiner Nähe sowie der Rolle des Ostseebades als „Tor zum Fischland“ ebenfalls Erwähnung finden. Termin für das 42. Dierhäger Tonnenabschlagen seit der Wiederaufnahme der Tradition im Jahr 1979 wäre der 8. August 2020. Vorjahressieger sind Günther Behning (TK), Stefan Richter (SK) und Christian Dencker ( BK).

Dierhagen ist übrigens der einzige Veranstaltungsort, in dem das Tonnenabschlagen in den Abendstunden unter Flutlicht ausgerichtet wird. Damit solle Urlauberfamilien die Möglichkeit geboten werden, tagsüber den Strand zu genießen und abends das Tonnenspektakel zu erleben. So müssten sie nicht auf eines der beiden Angebote verzichten, wie Kurdirektor Stephan Fellmann erklärte.

Tonnenabschlagen 2019 in Dierhagen Quelle: Robert Niemeyer

Ebenso wie der Vereinsvorsitzende Christian Dencker wartet er dringend auf eine Konkretisierung der Landesregierung über die maximale Besucherzahl bei Großveranstaltungen. „Es passiert ja alles an der frischen Luft, wir müssten nur überlegen, wie wir das Abstandsgebot zwischen den Zuschauern umsetzen könnten“, so der Kurdirektor. Notfalls könne das über die Ausgabe einer limitierten Zahl von Eintrittskarten geschehen.

Wenn zum Veranstaltungstermin noch keine Urlauber ins Land einreisen dürften, könne er sich einen Wettkampf ausschließlich vor Einheimischen vorstellen. „Um damit wieder etwas Normalität in den Alltag einkehren zu lassen“, so sein Wunsch. Der späte Termin am zweiten Augustwochenende lässt den sogar sehr realistisch erscheinen.

Von Volker Stephan