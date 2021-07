Barth

Es muss ein beängstigendes Gefühl sein: Bei tiefschwarzer Nacht im Kanu auf dem Bodden, nicht wissend, wo man ist und dann auch noch zu kentern. Passiert ist dies in der Nacht zu Donnerstag zwei jungen Männern auf dem Barther Bodden.

Aufkommender Wind bringt Kanu zum Kentern

Wie sie später ihren Rettern, den Feuerwehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr Barth, erzählen, sind sie etwa 20 Uhr mit dem Kanu an der Badestelle in Glöwitz gestartet. Die Landzunge östlich von Glöwitz – an der Küste der Halbinsel Fahrenkamp – entlang sind sie wohl gepaddelt. „Irgendwann haben sie anscheinend Probleme mit dem aufkommenden Wind bekommen, kamen nicht zurück und kenterten letztlich“, berichtet Barths Wehrleiter Andreas Koch.

Um 23.06 Uhr werden die freiwilligen Feuerwehrleute und auch der Rettungsdienst von der Leitstelle alarmiert. Sofort machen sich die Retter auf die Suche. Während ein Teil der insgesamt 17 Kräfte mit Booten den Bodden absucht, sind weitere an Land unterwegs.

Kanuten retten sich selbstständig an Land

Wie sich schnell herausstellt, können sich die beiden jungen Männer noch vor Eintreffen des Mehrzweckbootes der Freiwilligen Feuerwehr Barth selbst an Land retten, berichtet Andreas Koch, der mit dem Suchtrupp an Land unterwegs ist. „Sie haben selbst den Notruf abgesetzt. Allerdings waren sie wohl eine dreiviertel Stunde im Wasser“, erzählt er.

Aber an Land zu sein, ist in diesem Fall nicht gleichbedeutend mit, in Sicherheit zu sein. Denn die beiden jungen Männer sind keine Einheimischen, wissen nicht, wo sie sich befinden. Zumindest funktioniert noch immer ein Handy der Beiden. „Dadurch konnten sie der Leitstelle die GPS-Daten ihres Standortes mitteilen, die Leitstelle dann wiederum uns“, berichtet Koch.

Retter finden gestrandete Kanuten im Schilfgürtel

„Das war wohl auch ihr großes Glück. So haben wir sie ziemlich schnell gefunden. Ohne die Daten oder telefonischen Kontakt zu den Männern, wäre es eine stundenlange Suche geworden“, meint er. Denn die beiden sind im oberen Drittel der Halbinsel Fahrenkamp gestrandet. Straßen gibt es dort keine. Es ist ein Naturschutzgebiet. „Wir haben sie aus dem Schilfgürtel geholt und zum Standort des Rettungswagens gefahren“, erzählt der Wehrführer weiter.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Sie waren noch fit, nur ein wenig unterkühlt vielleicht“, weiß er. Indes versuchen die Kollegen auf dem Wasser noch das Kanu zu finden. Ohne Erfolg, wie Kochs Kollege Stefan Scharp, der zum Team auf dem Mehrzweckboot der Wehr gehört, berichtet. Ein gekentertes Kanu guckt nur wenige Zentimeter aus dem Wasser. Das bei Dunkelheit zu suchen ist gleichbedeutend mit der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen“, erklärt er. „Die beiden Männer haben letztlich entschieden, das Kanu am Donnerstag selbst zu bergen“, weiß Wehrführer Koch.

„Das war leichtsinnig!“

Er und auch Stefan Scharp raten dringend davon ab, noch bei Dunkelheit mit dem Kanu auf dem Bodden unterwegs zu sein. „Das ist leichtsinnig. Vor allem als Ortsunkundiger sollte man dies lassen“, sagt Scharp. Letztlich sind die Retter „nur“ eine Stunde für diesen Einsatz gefordert. Für sie bedeutet dieser, wie alle anderen Einsätze auch: Sie leisten diese Einsätze ehrenamtlich – zusätzlich zu beruflichen und familiären Verpflichtungen. Und nicht selten riskieren sie auch ihr Leben für das eines anderen.

Suche bei Dunkelheit kaum möglich

Zudem zeigt der Fall des vermissten Schwimmers vor eineinhalb Wochen in der Ostsee vor Zingst, wie machtlos Retter durchaus in der Dunkelheit sein können. Die Suche nach dem Mann, der am Abend gegen 20 Uhr von den Buhnen ins Wasser gesprungen ist, musste aufgrund der Dunkelheit abgebrochen werden. Erst eine Woche später wurde eine leblose Person gefunden. Ob es sich dabei tatsächlich um den bis dahin vermissten Schwimmer gehandelt hat, wird aktuell noch untersucht.

Für die Barther Feuerwehrleute ist der Einsatz in der Nacht zum Donnerstag der 60. in diesem Jahr gewesen. „Fünf bis zehnmal pro Jahr haben wir einen Einsatz auf den Boddengewässern“, berichtet Stefan Scharp.

Von Anja Krüger