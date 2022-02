Zwei Jahre in Folge mussten die Karnevalsveranstaltungen in der Region jetzt ausfallen. Den meisten fehlt vor allem das soziale Miteinander. Die Vereine berichten aber auch vom verpassten Jubiläum, Nachwuchssorgen und Geldproblemen. Könnte das das Aus für die kleinen Vereine sein?

Kein närrisches Treiben in der Barther Narrenburg am Bleicherwall. Rechts: Erinnerungen an Vor-Corona-Zeiten beim Karnevalsverein Bad Sülze. Quelle: Anika Wenning/Susanne Retzlaff