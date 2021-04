Karnin

Zwischen Karnin und Flemendorf kam am Mittwochabend ein Pkw von der Straße ab und überschlug sich.

Wie die Polizei am Mittwoch informierte, war die 28-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza auf der Landesstraße 212 in Richtung Flemendorf unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich anschließend überschlug.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Pkw-Fahrerin aus Barth hatte scheinbar Glück im Unglück. Sie kam mit leichten Verletzungen davon, die ambulant im Rettungswagen behandelt wurden.

An ihrem Pkw entstand allerdings ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzte diesen auf circa 3000 Euro.

Von Anja Krüger