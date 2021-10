Schlemmin

Während alle anderen Stadt- und Gemeindevertretungen in der Region zwischen Barth und Ribnitz-Damgarten in dieser Woche wegen der Herbstferien eine Pause eingelegt haben, ruht die Kommunalpolitik in Schlemmin auch in den Ferien nicht. Am Mittwoch, dem 6. Oktober, wird die Gemeindevertretung gemeinsam mit dem Finanzausschuss der Gemeinde Schlemmin im Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 11, tagen. Sitzungsbeginn ist um 19 Uhr.

Nach dem Bericht des Bürgermeisters und der Einwohnerfragestunde werden die Gemeindevertreter ihre Stellungnahme zur Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Trinwillershagen und zum Bebauungsplan Nr. 6 „Ortsmitte und Tründelkern“ abgeben. Dabei geht es um die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau einer Seniorenwohnanlage für betreutes Wohnen sowie für die Errichtung von 8 bis 9 Einfamilienhäusern. Aussagen zum Betreiber und zu den Kapazitäten der Seniorenwohnanlage gibt es derzeit allerdings noch nicht.

Eigenbetrieb Abwasser erwirtschaftete Überschuss

Außerdem liegt den beiden Gremien der Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Abwasser Schlemmin vor. Erfreulich: Es wurde ein Jahresgewinn von 11 766 Euro erwirtschaftet. Der Gemeindevertretung wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Damit würde sich der Gewinnvortrag auf 121 439 Euro erhöhen.

Jede Menge Zahlen bekommen die Gemeindevertreter dann noch beim Thema Haushalt 2021 zu hören. Wie es da zum 30. Juni mit den Einnahmen und den Ausgaben aussah, darüber wird der Bürgermeister berichten.

Von es