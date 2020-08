Katastrophen in Barth: So probten die Retter den Ernstfall

Barth

Ein Bauarbeiter ist zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Die Retter müssen den Schwerverletzten so schnell wie möglich medizinisch versorgen und bergen, dürfen sich dabei aber auch nicht selbst in Gefahr bringen. Und das war nur eine von drei Katastrophen, die die angehenden Notfallsanitäter am Freitag in Barth bewältigen mussten.

Bei den drei Notfallszenarien handelte es sich um Übungen für die angehenden Notfallsanitäter auf dem Gelände des Technischen Hilfswerkes ( THW) in Barth. Neben den Ehrenamtlern des THWs unterstützen auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Barth den Ausbildungstag. Insgesamt 17 Auszubildenden nahmen an dem Praxistraining des Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen teil, das unter dem Motto „Rettung aus Höhe und Tiefe“ stand. Neun von ihnen sind bei der Bundeswehr, die übrigen acht beim Eigenbetrieb Rettungsdienst angestellt.

Zusammenarbeit mit den Rettern vor Ort

Ihre schulische Ausbildung absolvieren die Nachwuchsretter an den beiden Privaten Beruflichen Schulen ecolea in Neubrandenburg und in Warnemünde. Der Praxisteil erfolgt in den Lehr-Rettungswachen sowie den Kliniken. Einmal im Jahr organisiert der Eigenbetrieb Rettungsdienst mit der Unterstützung der Retter vor Ort ein Praxistraining, zwei Mal im Monat finden interne Ausbildungstage statt.

„Beim Praxistraining lernen die Auszubildenden, mit den Rettern vor Ort zusammenzuarbeiten. Schließlich müssen sie das auch bei den Einsätzen. Dabei ist es wichtig, dass sie sich an die allgemeinen Leitlinien halten. An ersten Stelle steht die Zufriedenheit der Patienten und natürlich auch der Angehörigen. Das THW ist zum ersten Mal bei einem Ausbildungstag dabei und darüber freuen wir uns sehr“, berichtet Praxisanleiter Jan Haß von der Rettungswache Stralsund. Sechs Helfer der Bergungsgruppe des THWs in Barth beteiligten sich an der Übung. Zuvor hatte das THW zudem alle drei „Unfallstellen“ nachgebaut und stellte das Equipment für die Rettungen zur Verfügung.

Praktische Erfahrung ist wichtig

Martina Dieck und William Gaeth (beide im zweiten Lehrjahr Notfallsanitäter) schauen, ob es dem Patienten gut geht. Quelle: Anika Wenning

Den schwer verletzten Bauarbeiter konnten die Auszubildenden gemeinsam mit den Barther Feuerwehrleuten retten. William Gaeth, der die Ausbildung bei der Bundeswehr macht und im zweiten Lehrjahr ist, war der Teamführer beim Einsatz und kümmerte sich um den Verunglückten. „Der Einsatz hat länger gedauert, als wir anfangs dachten. Es ist gut und wichtig, dass Szenario einmal selbst durchzuspielen.“ Und auch Martina Dierke, ebenfalls im zweiten Lehrjahr bei der Bundeswehr, stimmt zu. „Es ist toll, dass die Feuerwehr und das THW dabei sind. Sie machen das ehrenamtlich und opfern dafür ihre Freizeit.“

Stefan Fomin vom Karrierecenter der Bundeswehr Schwerin, freut sich, dass die Auszubildenden die Möglichkeit haben, an diesem Praxistraining teilzunehmen. „Die praktische Erfahrung ist in dem Beruf sehr wichtig.“ Hier würden Situationen geübt, die sonst in der Realität nicht häufig vorkommen, bei denen es aber genauso wichtig sei, richtig zu reagieren.

Rettung aus der Baugrube

Der Patient, ein Dummy, wird aus der Baugrube geborgen. Quelle: Anika Wenning

Beim nächsten Einsatz, der Rettung eines Bauarbeiters aus einer Grube, bekommen die angehenden Notfallsanitäter Unterstützung vom Bergungsdienst des THWs. „Der Raum ist sehr eng und die Auszubildenden müssen hier ganz genau überlegen, was die für die Erstversorgung wirklich benötigen“, erklärt Jan Haß. Und auch hier schaffen es die Nachwuchs-Notfallsanitäter den Verletzten gemeinsam mit dem THW aus der Grube zu retten.

Die angehenden Notfallsanitäter Yasmin Ledder (v.l.), Josephine Scholz und Marie Scheffler untersuchen den Patienten. Quelle: Anika Wenning

Immer einen kritischen Blick auf die Entscheidung der Auszubildenden hatte Praxisanleiter Alexander Schumacher. „Im Anschluss werten wir alles aus. Dass natürlich auch mal Fehler gemacht werden, ist bei einer Übung ganz normal. Dafür sind Übungen ja auch da“ sagt sein Kollege Jan Haß. Dass solche Übungstage in Zeiten von Corona trotzdem stattfinden können, sei wichtig. „Da wir auf dem Gelände des THWs sind und nicht im öffentlichen Raum, ist es auch kein Problem. Und die Auszubildenden arbeiten ja auch sonst in der Rettungswache zusammen“, sagt Jan Haß.

