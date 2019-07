Barth

Kaum Überraschungen bot die Siegerehrung der 19. Barther Zeesbootregatta, die am Wochenende von der Werft Rammin ausgerichtet worden ist. In der Großen Klasse siegte Dr. Helmut Risch mit „Hanna“ und in der Kleinen Klasse wäre der Wanderpokal einmal mehr an Vorjahrssieger Manfred Sauerbaum (De Kamper) überreicht worden - sofern er die Trophäe ordnungsgemäß nach Jahresfrist zurückgegeben hätte. In der Mittleren Klasse steuerte Martin Rurik seine „Marie-Luise“ konkurrenzlos zum Sieg. Als Eigner eines Bootes der Großen Klasse („Bernstein“) als auch eines der Mittleren Klasse („Marie-Luise“) befand er sich als einziger Teilnehmer in der komfortablen Situation, sich seine Gegner auswählen zu können. Dass die Mittlere Klasse keine schlechte Wahl war, beweist der erhaltene Wanderpokal.

Wind drehte mehrmals

Weil es vom Hafen aus und laut Prognose eher nach wenig Wind aussah, wurde der Kurs in der nördlichen Hälfte des Barther Boddens vorsorglich auf zwei Runden festgesetzt. Die zuerst über die Startlinie gesegelten Boote hatten noch keine allzu große Wegstrecke zurückgelegt, als der Wind im Startgebiet böig auffrischte und den nun ins Rennen gehenden Zeesbooten einen ordentlichen Schub verschaffte. Davon profitierte auch die „Hanna“, die sowieso schon mit schneller Fahrt an der Startlinie eintraf.

Nicht lange nach dem Runden der Starttonne neigte sie sich weit nach Lee, aber ohne Wasser zu nehmen, wie Eigner Dr. Helmut Risch später an Land versicherte. „Wären die Schoten fest gewesen, hätte daraus eine gefährliche Situation entstehen können. Ich hatte die Böe jedoch rechtzeitig bemerkt und meine Besatzung vorgewarnt, so dass sie die Schoten fieren konnte.“ Acht Knoten habe das Log auf diesem böigen Kursabschnitt angezeigt. „Auf anderen Teilabschnitten waren wir öfter mal 7,5 Knoten schnell. Allerdings drehte der Wind mehrmals, so dass wir ihn auf dem südlichen Bahnschenkel (West-Ost) jedes Mal von vorn und damit eine zweite Kreuzstrecke bekamen“, erklärte der Eigner.

Von diesen Drehern waren allerdings auch andere Teilnehmer betroffen. Am Ende reichte es der „Hanna“ jedoch, gegenüber der ebenfalls sehr schnellen „Gertrud“ von Lienhard Faulbaum einen zeitlichen Vorteil von über fünf Minuten herauszusegeln - eine beachtliche Leistung auf diesem relativ kurzen Regattakurs. Die zeitlichen Differenzen zwischen den nachfolgenden Zeesbooten lagen dann mit 30 bis 90 Sekunden wieder im Rahmen des Üblichen.

„Anna“ erlebte Regattapremiere

Nicht ganz so zufrieden mit seinem Ergebnis war Ottomar Kafka in der Kleinen Klasse. Trotz eines neuen Segels für den „Schmuggler“ musste sich der mit 84 Jahren älteste aktive Segler der Zeesbootszene mit einer 2:33 Minuten langsameren Zeit hinter „De Kamper“ zufrieden geben. „Ich muss mich erst noch an das neue Segel gewöhnen“, so sein Kommentar.

Ihre Regattapremiere erlebte in der Kleinen Klasse die in der Werft Rammin neu aufgebaute und gerade erst zu Wasser gelassene „Anna“ des Fuhlendorfers Wilhelm Pieper. Musste sich der Eigner beim ersten Mal noch mit dem vorletzten Platz begnügen, wird er diesen mit zunehmender Vertrautheit mit seinem Boot sicher noch verbessern können.

„Paula“ wurde vor 92 Jahren gebaut

Entspannt und völlig unbeeindruckt vom Streben um Bestzeiten und vordere Plätze zeigte sich die Besatzung der „Paula“ mit der amtlichen Fischereikennung Pru 7. An der Pinne saß der Pruchtener André Grählert, Fischer in vierter Generation. Sein Vater Horst Grählert berichtete beim Klönschnack nach der Wettfahrt über das altehrwürdige Boot. Besonders stolz ist er darauf, dass es sich seit seinem Bau ununterbrochen im Familienbesitz befand. „Mein Großvater hatte es vor 92 Jahren von zwei arbeitslosen Bootsbauern am Pruchtener Hafen bauen lassen. Die Namenspatin Paula war die 1925 geborene Schwester meines Vaters - meine Tante.“

Horst Grählert weiß aus Erzählungen, dass seinem Vater anlässlich des Stapellaufs der Hintern versohlt worden war. Der Fünfjährige hatte nämlich den Auftrag erhalten, auf seine zweijährige Schwester aufzupassen, doch plötzlich kletterte die eine Leiter hinauf. „Bis vor drei Jahren hatten wir unser Zeesboot noch beruflich genutzt, um Reusenpfähle zu transportieren“, berichtete der einstige Fischer. „Doch seither bringt André nur noch Kiemennetze und Aalketten aus, wir fischen mit der Paula nur noch zum Erhalt der Tradition, z.B. im September beim Zeesenfischen vor Althagen.“

Ergebnisse 19. Barther Zeesbootregatta Kleine Klasse:1. „De Kamper“ ( Manfred Sauerbaum) 1:02:54 2. „Schmugler“ ( Ottomar Kafka) 1:05:27 3. „Lütte“ ( Peggy Kastl) 1:09:10 Mittlere Klasse: 1. „Marie-Luise“ (Martin Rurik) 1:03:54 Große Klasse: 1. „Hanna“ (Dr. Helmut Risch) 0:51:04 2. „Gertrud“ ( Lienhard Faulbaum) 0:56:07 3. „Seriola“ ( Gerd Junge) 0:57:51

Volker Stephan