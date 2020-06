Aufregung am Strand von Ahrenshoop: Am Sonntag lag hier eine Kegelrobbe. Die Tiere können sehr wehrhaft sein, wenn sich Passanten oder Hunde zu dicht nähern. Kegelrobben sind die größten frei lebenden Raubtiere in Deutschland.

Eine junge Kegelrobbe am Strand. Dieses Tier wurde Anfang April in Prora gesichtet. Am Sonntag ruhte sich eine Kegelrobbe am Strand von Ahrenshoop aus. Quelle: Uwe Driest