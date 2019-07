Greifswald

Vom Samen bis zur Ernte: In Vorpommern schlägt die Solidarische Landwirtschaft Wurzeln. Hinter dem Begriff steckt ein Konzept der Kostenteilung: Verbraucher finanzieren einem Landwirt für ein Jahr die Kosten seines Betriebs. Die Ernte teilen sich die Mitglieder der Solidarischen Landwirtschaft ( Solawi). Drei Betriebe in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen wirtschaften bereits auf diese Art. Eine vierte Solawi soll in Greifswald entstehen.

Gemüse aus Solawi ist biologisch und regional

Für Juliane Fengler liegen die Vorteile klar auf der Hand: Das Gemüse ist regional und biologisch angebaut. Die Gemüsebaumeisterin Fengler gründete vor fünf Jahren mit ihrem Mann Hans-Joachim Wenzel die erste Greifswalder Solawi „Frisches für Freunde“. „Es gibt eine Wertschätzung für gute Rohstoffe mit hoher Qualität. Im Gegensatz zum Gemüse aus dem Supermarkt entsteht bei uns kaum Verpackungsmüll. Außerdem verteilen wir auch Gemüse wie gebogene Gurken, das allein wegen seines Aussehens nicht marktfähig wäre“, sagt Fengler.

In Sichtweite des Hofes rotieren Windräder in der Landschaft, eine Hecke läuft um die 4,5 Hektar große Fläche. Die Hitze in den Folientunnel ist drückend. „Die Dürre im vergangenen Sommer war ein Problem. Durch einen hohen Verbrauch an Gießwasser haben wir unsere Ernte gerettet“, sagt Fengler. Fällt eine Ernte geringer aus als geplant, ist Fenglers Existenz für das Jahr dennoch sicher. Die Verbraucher der Solawi sichern ihren Beitrag unabhängig von den Ernteergebnissen zu, tragen das Risiko mit.

Gewirtschaftet wird nach dem hohen Demeter-Biostandard. Am Stadtrand wachsen so rund 60 Gemüsesorten: Kopf- und Eichblattsalat, Romana, Kartoffeln, Pastinaken, rote Beete, verschiedene Tomaten, Mais und Kürbis. Dazu frische Kräuter wie Basilikum und Koriander. Die Fläche pachten Fengler und Wenzel von der Domgemeinde.

Solawi braucht den persönlichen Kontakt

Mehr als die zurzeit 85 Ernteanteile wollen Fengler und Wenzel nicht produzieren. Eine Warteliste gibt es zwar, aber Neuanwärter müssten sich gedulden, bis ein Platz frei wird. „Ohne den persönlichen Kontakt funktioniert es nicht. Kämen mehr Leute dazu, würde der verloren gehen. Wir sehen fast alle Ernteteiler jede Woche am Verteilerpunkt in Greifswald“, sagt Hans-Joachim Wenzel. Solawi heißt nicht nur Essen kaufen, sondern Kontakte pflegen, sich über Rezepte austauschen, einen Plausch halten, eine Gemeinschaft sein. Zwar beschäftigt das Paar vier Mitarbeiter, aber Solawi-Mitglieder helfen den Landwirten ohne Bezahlung beim Säen, Ernten, Unkraut jäten und der Bodenpflege.

Mitglieder der Solawi Stralsund helfen auf dem ein Hektar großen Feld. In der Solidarischen Landwirtschaft arbeiten die Verbraucher häufig mit. Quelle: Solawi Stralsund

Hof Schwarze Schafe ist im achten Jahr der Solidarischen Landwirtschaft

Claudia Pupke hat schon länger Erfahrung mit der Solawi und noch länger mit ökologischer Landwirtschaft. 1999 gründete sie den Hof Schwarze Schafe in Wangelkow (Lassaner Winkel), vor acht Jahren wagte sie den Sprung in die Solawi. „Von der Produktion allein kann niemand leben. Solawi ist für Betriebe in der Region die einzige Chance zu überleben. Man rennt sonst nur dem Verkauf hinterher. Man wird sozial isoliert auf dem Hof“, sagt Pupke, die mit einer Kollegin den Hof leitet.

80 Ernteanteile produziert der Hof wöchentlich. Dahinter stehen 300 Verbraucher, Familien, Singles, Arbeiter und Akademiker. Sie seien es, die den Job attraktiv machen. „Durch den Kontakt rückt man enger zusammen. Es ist wunderbar“, sagt Pupke. „Wir wollen unsere Produktion zwar nicht vergrößern, aber verfeinern. Wir könnten mehr Käsesorten anbieten und beispielsweise Brötchen mit ins Angebot nehmen“, blickt Pupke voraus. Derzeit verlassen rund 2,5 Tonnen Käse aus der hofeigenen Käserei jährlich den Hof. Sechs Tonnen Getreide werden in der Backstube zu Brot verarbeitet. Das Fleisch vom Lamm, Schaf und Schwein wird in einer Biofleischerei verarbeitet, aus der Wolle der rund 150 Schafe entstehen in Auftragsarbeit zum Beispiel Schals und Decken.

Studenten suchen Gärtner für Solawi 2

In Wangelkow tragen die Ernteteiler rund 90 Prozent der Jahreskosten, sagt Claudia Pupke. Die restlichen zehn Prozent erwirtschafte sie durch Verkäufe überschüssiger Ware. Dabei gibt es verschiedene Modelle für die Finanzierung einer Solawi: Meist zahlen alle Mitglieder den gleichen Betrag, so wie in Wangelkow und Greifswald. Die meisten Mitglieder würden gar einen Solidaritätsbeitrag drauflegen, so Pupke. Die Kosten werden am Anfang eines Erntejahres bestimmt, der Betrag wird durch die Zahl der Ernteanteile geteilt. In anderen Modellen bieten die Mitglieder ähnlich einer Auktion so lange, bis der Gesamtbetrag für das laufende Jahr gedeckt ist.

Die Warteliste bei „Frisches für Freunde“ und die 45 Teilnehmer einer Infoveranstaltung für eine zweite Solawi in Greifswald zeigen das Interesse an dieser alternativen Produktionsform. Fünf Greifswalder Studierende suchen derzeit Gärtner, Kapital, Flächen und Mitglieder für die zweite Solawi. Die Idee entstand in einem Uni-Seminar. „Wir finden die Solidarische Landwirtschaft unterstützenswert und suchen derzeit eine Kerngruppe, die das Projekt entwickelt“, sagt Laura, Studentin der Landschaftsökologie. Eine Gärtnerin wolle in die Solawi einsteigen, allerdings wünsche sie sich einen Kollegen.

Flächen für kleine Betriebe in der Landwirtschaft fehlen

Die 45 Interessierten in Greifswald waren hauptsächlich Studierende. „Eine bessere Zielgruppe wäre die arbeitende Bevölkerung, die ein festes Einkommen hat und Interesse an der Mitarbeit in der Solawi zeigt. Viele Studierende ziehen eben nach ihrem Abschluss weg“, wirft Nikolas Peter ein, Teilnehmer der Veranstaltung. Knappheit herrsche vor allem bei verfügbaren Flächen, sagt Studentin Laura. „Wir haben mit der Stadt, der Domgemeinde und der Universität gesprochen, aber es sind leider kaum Flächen verfügbar.“ Ihre Suche geht weiter und im Oktober soll das nächste Treffen für Greifswalds zweite Solawi stattfinden.

Sozialpädagoge wagt Experiment Landwirtschaft auf seinem Grundstück

Ingo Felgenhauer besaß bereits das Land, auf dem er in Duvendieck (zwischen Stralsund und Barth) in diesem Jahr seine Solawi gegründet hat. „Meine Frau und ich bauen seit Jahren auf einem Hektar Land Kulturen an, das zu unserem Grundstück gehört. Auf das Prinzip Solawi sind wir im Internet gestoßen.“ Nach Expertentipps, Vorbereitungen und Gesprächen mit Juliane Fengler und Hans-Joachim Wenzel läuft seit Mai das Experiment. „Es ist Neuland. Ich bin positiv überrascht, dass es so gut angefangen hat.“ Rund zwei Kilogramm Gemüse, zum Beispiel Blumenkohl, Pastinaken oder Mangold, bekommt jedes der 16 Mitglieder der Solawi Stralsund wöchentlich. Eier, Milch und Fleisch sind ebenso im Angebot.

Felgenhauer arbeitet weiter als Sozialpädagoge. Landwirt hat er nie gelernt, die Fähigkeiten könne sich jemand wie er, der auf einem Bauernhof groß wurde, auch selbst beibringen. „Nur zu zweit würden wir die Arbeit nicht schaffen. Für diese Art der Landwirtschaft braucht es helfende Hände“, sagt Felgenhauer. Regelmäßig zupfen die Mitglieder Unkraut auf dem Feld, pflegen den Boden und die Pflanzen. Ob er mehr Mitglieder aufnehmen will, hänge davon ab, wie das erste Jahr läuft.

In den Städten wohnen Anhänger der alternativen Landwirtschaft

Ob in den nächsten Jahren mehr Solawis in Vorpommern entstehen? Sebastian Schmidt, Gründer der Stiftung Finc, ist Experte für ökologische Landwirtschaft und leidenschaftlicher Naturschützer. „Für eine Solawi brauchen Sie genügend Abnehmer. Die findet man vor allem in den Städten.“ Dort würden sich die Leute für Ökologie und Klimaschutz interessieren. Uni-Städte wie Rostock und Greifswald haben diese Voraussetzungen. Außerhalb der Städte werde es dann bereits mau im Raum Vorpommern.

Christopher Gottschalk