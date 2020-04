Kein Käufer wegen Corona: Marlower Traditionsgasthaus schließt

Marlow

Den Abschied von ihren Gästen hatte sich Andrea-Simone Uhlir ganz anders vorgestellt. Bereits Ende vergangenen Jahres fasste die Marlowerin aus persönlichen Gründen den Entschluss, Uhlir’s Gasthaus nicht weiter betreiben zu wollen. Am 30. April sollte für die 61-Jährige Schluss sein. Geplant war eine große Abschiedsfeier. Doch dann kam die Corona-Krise. Seit Wochen ist der Herd kalt.

Keine Gäste, kein Abschied, ein geräuschloses, trauriges Ende. Und als wäre das noch nicht genug, steht auch noch zu befürchten, dass Uhlir’s Gasthaus nie wieder öffnen wird, Marlow damit nach 37 Jahren seine Traditionsgaststätte verliert.

Anzeige

Trauriges Ende

„Es macht mich traurig, dass es so endet“, sagt Simone-Andrea Uhlir. Ihr Wunsch war und ist es nach wie vor, dass ihre Gaststätte erhalten bleibt. In den vergangenen Monaten hatte sie Käufer für die Immobilie am Marlower Marktplatz gesucht. Es habe Interessenten gegeben. Doch wegen der Corona-Krise und der aktuellen Zwangsschließung der Gastronomie im Land hätten diese sich zurückgezogen.

Weitere OZ+ Artikel

Urig und gemütlich: Ein Blick auf den Stammtisch in Uhlir's Gasthaus. Quelle: Robert Niemeyer

„Wir wollten bis zum Ende durchziehen, hatten bereits alles eingekauft“, sagt Jürgen Braun. Seit vergangenem Jahr sind der 70-Jährige und Andrea-Simone Uhlir verheiratet. Seit 2016 arbeitet Braun als Koch in der Gaststätte. Immerhin konnte das Paar noch etwas Gutes tun und spendete einen Teil der Lebensmittel an die Tafel Bad Sülze.

Eröffnung am Geburtstag

Mit Freude und Wehmut denkt Andrea-Simone Uhlir an die vergangenen 37 Jahre zurück. Am 15. August 1983 – gleichzeitig ihr Geburtstag – eröffneten sie und ihr damaliger Ehemann das Gasthaus als Café am Markt. Kaffee, Kuchen und Eis gab es. Warme Speisen gab es nur von 18 bis 20 Uhr. Bier nur, wenn man eine Mahlzeit bestellte. Die Regeln zu DDR-Zeiten waren streng.

Das Tagesangebot auf einem Kachelofennachbau. Die detailverliebte Deko macht den Charme des Gasthauses aus. Quelle: Robert Niemeyer

Doch die Marlower unterstützten ihr neues Café. „Die Menschen haben uns frische Erdbeeren oder Champignons gebracht“, erinnert sich Andrea-Simone Uhlir. Ab 14 Uhr war fünf Mal pro Woche das Haus geöffnet. „Die Gäste standen Schlange“, so die gebürtige Marlowerin.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mit der Wende änderte sich einiges. Ab 1990 wurde ein Mittagstisch angeboten, später auch ein Party-Service. Die Bürokratie wurde komplizierter. „Und es gab plötzlich alles“, so Simone-Andrea Uhlir. Bis zum Jahr 2000 existierte noch eine weitere Gaststätte in Marlow. Nach der Jahrtausendwende war Uhlir’s Gasthaus das einzige Restaurant in der Grünen Stadt, bis 2008 das Recknitztal-Hotel eröffnete. „Viele hatten damals gesagt: Dann könnt ihr zumachen“, so die 61-Jährige. Doch die Marlower blieben treu. „Wir haben viele Stammgäste.“

Eine Marlower Legende

Das kleine Separee war vor allem beliebt für Familienfeiern. Quelle: Robert Niemeyer

Dreimal wurde das Gasthaus im Laufe der Zeit umgebaut. Seinen Charme hat es dabei nie verloren. Ein Stammtisch, ein Kachelofennachbau, ein Separee für kleine Familienfeiern, urig, rustikal, gemütlich – eine Gaststätte nach altem Schlag, mit Liebe zum Detail gestaltet. Viele Ideen stammen von Restaurantmeister Volker Uhlir, Ex-Mann von Andrea-Simone Uhlir.

Später erhielt Uhlir’s Gasthaus den Namenszusatz „tau’n Borenstäker“. Ein Gemälde an der Wand zeigt dann auch die Legende der Marlower Bärenstecher. Auch kunstvoll gestaltete Glasbilder in der Eingangstür erzählen ebenfalls die Geschichte.

„Ich habe immer mitgearbeitet. Es hat mit den Gästen immer Spaß gemacht“, sagt Andrea-Simone Uhlir. Umso trauriger wurde die Nachricht aufgenommen, dass das Haus geschlossen wird. „Eine Familie feiert seit 19 Jahren immer Weihnachten hier“, sagt die Wirtin. Vergangenes Jahr, als der Entschluss bereits verkündet war, bedankte sich diese Familie mit einem Lied für die vielen schönen Jahre. „Da kamen mir die Tränen.“

Herausforderung angenommen

Seit 2010 ist Andrea-Simone Uhlir alleinige Inhaberin des Gasthauses, nachdem sich ihr Mann von ihr getrennt hatte. Das Geschäft zu übernehmen, sei eine Herausforderung gewesen. Doch der Zuspruch von Mitarbeiter, Freunden und Familie machten der zweifachen Mutter Mut.

Die letzten Jahre jedoch waren schwierig. Das Gasthaus selbst sei stets gut besucht gewesen. Doch der Personalmangel in der Gastrobranche machte auch vor Uhlir’s Gasthaus nicht Halt. „Das war die größte Sorge“, so Andrea-Simone Uhlir. Urlaub war eine Seltenheit, „wir haben eigentlich das ganze Jahr nur gearbeitet“. Ein Grund, warum sie jetzt etwas ruhiger Treten möchte.

Letztlich bleibe nur die Hoffnung, dass sich nach überstandener Corona-Krise irgendwann doch jemand findet, der das Restaurant übernehmen möchte. Damit Marlow sein Traditions-Gasthaus behält.

Mehr zum Thema:

Von Robert Niemeyer