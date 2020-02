Kein Nahverkehr: Busfahrer streiken am Donnerstag in Vorpommern-Rügen

Stralsund

Die Busfahrer in Vorpommern-Rügen streiken am Donnerstag erneut. Wie die Gewerkschaft Verdi am Mittwochabend mitteilte, sind die Beschäftigen im öffentlichen Nahverkehr ganztägig zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Betroffen ist die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR). Außerdem werden am gleichen Tag auch die Verkehrsbetriebe Greifswald ( VBG) bestreikt.

Vom Streik sind alle Standorte der VVR in Bergen auf Rügen, Stralsund, Ribnitz-Damgarten, Barth und Grimmen betroffen. Allein im Schülerverkehr müssen rund 8000 Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis auf Alternativen ausweichen.

Kritik an später Bekanntgabe

In einer Mitteilung kritisierte die VVR die Gewerkschaft Verdi. „Leider erfolgte die Ankündigungen der Streiks erst am heutigen Abend und damit viel zu spät (nach 17:30 Uhr).“

Verdi will mit den Streiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. „Wir sind mit dem Stand der Verhandlungen mehr als unzufrieden“, so Verdi-Sprecherin Andrea Moder.

Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 2,06 Euro. Die Arbeitgeber hätten dagegen eine Erhöhung der Löhne um monatlich 70 Euro im ersten und 40 Euro im zweiten Jahr angeboten. „Das entspricht 40 Cent pro Stunde“, so Moder.

Die nächste Verhandlungsrunde zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft Verdi ist am 17. Februar in Rostock geplant.

