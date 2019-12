Keine Lehrer: Am Barther Schulzentrum fällt der Unterricht für ganze Tage aus

Barth

Die Zahl ist alarmierend: Fast 100 Unterrichtsstunden sind in diesem Schuljahr, also seit August, allein in einer sechsten Klasse im Regionalschulteil des Gymnasialen Schulzentrums in Barth ausgefallen. Mehrere Eltern haben den Ausfall akribisch dokumentiert. „Am Mittwoch hatte unser Sohn zum ersten Mal den kompletten Tag wegen Unterrichtsausfall frei“, berichtet Elisabeth Reinecke.

Und das sei kein Einzelfall: Auch schon in anderen Klassen seien in der Vergangenheit alle Unterrichtsstunden an einem Tag ausgefallen. „In diesem Fall von Bildungsnotstand zu sprechen, ist ja wohl keine falsche Formulierung“, sagt die Mutter, deren beiden Söhne die sechste (Regionalschule) und die neunte Klasse (Gymnasium) des Schulzentrums besuchen. Und auch am Gymnasium nehme der Unterrichtsausfall zu.

Beschwerde beim Schulamt und beim Bildungsministerium

Der Grund: der hohe Krankenstand bei den Lehrern der Schule. Der ist momentan so groß, dass er nicht mehr durch die Kollegen aufgefangen werden kann. Gerade für die Sechstklässler, die vor der Wahl stehen, auf das Gymnasium zu wechseln, sei der Unterrichtsausfall fatal. „Die Kinder sollen auf die weiterführenden Schulen vorbereitet werden, aber wie soll das gehen, wenn so viele Stunden ausfallen? Vertretungsunterricht findet schon lange nicht mehr statt. Hin und wieder bekommen die Kinder Aufgaben mit nach Hause, aber auch nicht immer“, berichtet Elisabeth Reinecke. Auch die sogenannte Lernzeit wird schon einige Zeit nicht mehr angeboten. Nach dem Unterricht konnten Schüler hier unter Aufsicht ihre Hausaufgaben machen. Bei Fragen konnten sie sich an den Lehrer wenden.

Elternvertreter hätten bereits das Gespräch mit der Schulleitung gesucht, seien bisher aber immer wieder vertröstet worden. Am 6. Dezember schrieb Elisabeth Reinecke deshalb eine E-Mail an das Schulamt in Greifswald, die auch an das Bildungsministerium weitergeleitet wurde. „Wir haben uns das lange angeguckt, bevor wir diesen Schritt gegangen sind, aber so geht es nicht weiter“, sagt sie. Und in ihrer E-Mail heißt es: „Hiermit möchte ich nachfragen, wie das Land Mecklenburg-Vorpommern mit solchen Zuständen das Recht auf Bildung aus dem Landesschulgesetz gewährleisten will. Wann werden Lehrer zu angemessenen Bedingungen eingestellt?“

Eltern machen Lehrer keine Vorwürfe

Denn den Lehrern macht sie keinen Vorwurf. „Sie sind Opfer des Systems. Die Lehrer tun mir leid. Der Beruf wird immer schwieriger. Alles muss dokumentiert werden. Der bürokratische Aufwand ist enorm gestiegen“, sagt die Kenz-Küstrowerin, die verstehen kann, dass der Klassenlehrer ihres Sohnes gekündigt hat. „Er war sehr engagiert, aber ist immer wieder an Grenzen gestoßen. Es hieß dann: Das haben wir immer so gemacht und das bleibt auch so. Die Lehrer brauchen wieder mehr Entscheidungsfreiraum“, sagt Elisabeth Reinecke.

Die Schulleitung habe den Eltern erklärt, dass sie nicht wüsste, warum der Lehrer gegangen sei. „Aber ich weiß von ihm, dass er eine siebenseitige Begründung abgegeben hat, in der er unter anderem erklärt hat, dass die Arbeitsbedingungen gesundheitsschädigend sind und es immer wieder Ärger mit dem Schulamt und der Schulleitung gab.“

„Stark reduzierter Schulbetrieb“

Auf ihre Beschwerde beim Schulamt und beim Ministerium hat Elisabeth Reinecke schon nach wenigen Tagen eine Antwort bekommen. Man wolle die Sache prüfen und sich ein Bild von der Situation vor Ort machen. Am Donnerstag kam dann noch eine ausführlichere E-Mail, die der OZ vorliegt. Dort heißt es: „Leider ist es uns nicht gelungen, umfassenden Ersatz für die ausgefallenen Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen. Aus diesem Grund hat die Schule verschiedene Möglichkeiten gefunden, einen stark reduzierten Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Leider ist es versäumt worden, Sie als Eltern rechtzeitig und umfassend zu informieren. Zukünftig wird es bei extremen Situationen Informationsschreiben an die Eltern geben. Wir hoffen, mit der Einstellung von zwei Lehrkräften, die Situation zum 2. Halbjahr etwas entschärfen zu können.“

Die Schulleitung wollte sich auf OZ-Nachfrage zu dem Unterrichtsausfall nicht äußern und verwies auf die Pressestelle des Bildungsministeriums. Die wiederum erklärte, dass die Schulaufsichtsabteilung gemeinsam mit dem zuständigen Schulamt und der Schulleitung an Lösungen arbeite.

Von Anika Wenning