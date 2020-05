Keine große Feier zum 92.: Bartherin Helga Wienhöfer hat Geburtstagspech

Barth

Irgendwie hat Helga Wienhöfer, von Insidern WH genannt, Pech mit ihren Geburtstagsfeiern in ihren 90ern. Heute, am 2. Mai, wird die Bartherin 92 und kann wieder nicht groß feiern. Der Corona-Virus verhindert es.

An ihrem 90. Geburtstag lag sie aufgrund eines Unfalls im Krankenhaus – alle geplanten öffentlichen Ehrungen und Feiern fielen ins Wasser. Was allerdings die Nestorin des Barther Amateurensembles, sie spielt in Barth seit 1999 Theater, nicht daran hinderte im Sommer wieder auf der Bühne des Barther Theater Gartens zu stehen.

Spielzeit musste beendet werden

In diesem Jahr wird sie leider nicht so schnell wieder auf der Bühne stehen. Schon die letzten Vorstellungen von „Im Frauenknast bei Schloss & Riegel“, wo sie als Gefängnisinsassin Ilse Wech das Publikum begeisterte, mussten aufgrund der plötzlichen Beendigung der Spielzeit wegfallen.

Doch Helga Wienhöfer verzagt nicht – es gibt auch eine Zeit nach Corona, die mit Sicherheit keine theaterlose Zeit sein wird. Für die diesjährige Sommerproduktion im Theater Garten „Die Wikinger – die Rache Erik des Roten“ war sie schon fest besetzt - mit der Rolle der leicht tütteligen, aber lebensklugen Seherin Kristal. Dann wird es eben die Silvesterproduktion, hofft sie auf ein Bühnen-Comeback nicht nur für sich, sondern für das gesamte Theaterteam. Und 2021 wird es dann eben zum 93. die große Feier geben.

Von Martina Krüger