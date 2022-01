Kenz

Architektin Elke Meißner deutet auf den Riss am Mauerwerk der Kirche in Kenz (Landkreis Vorpommern-Rügen). „Der Zustand des Fenstermauerwerks ist auf der Nordseite sehr schlecht“, sagt sie. Die Quereisen der Fenster – das sind in der Mauer und den Stegrippen verankerte Eisenstäbe, an denen die Glasfelder befestigt sind – stammen zum Teil noch aus dem Jahr 1896. Sie rosten mit der Zeit, wodurch die steinernen Fensterrippen und das umliegende Mauerwerk aufbrechen und instabil werden. Erkennbar sei, dass wohl mehr als die Hälfte der Stegrippen in den acht Kirchenfenstern so geschädigt sind, dass diese komplett erneuert werden müssen. Überarbeitet werden sollen ebenso die fünf Fenster der Sakristei, die ebenfalls größere Schäden an den Rippen aufweisen.

Der Pastor der Gemeinde freut sich, dass die Sanierung der Kirche jetzt weitergehen kann. In der vergangenen Woche wurden die Fenster und der Fußboden der Sakristei herausgenommen. Letzterer sei historisch bedeutend und bedarf einer besonders vorsichtigen Behandlung. Deshalb wird er nach und nach abgetragen und in demselben Muster wie auf dem Boden aufbewahrt. „Es wird vermutet, dass ein Teil der Steine noch aus dem Mittelalter stammt“, sagt der Restaurator Marcus Mannewitz. Ganz sicher sei man sich dabei aber nicht. Die Steine werden gereinigt und mit naturwissenschaftlichen Analysen untersucht. „Es wird dabei unter anderem geschaut, ob Schadstoffe vorhanden sind, die dort nicht sein sollten“, erklärt der Restaurator.

Untergrund der Sakristei soll vor Feuchtigkeit geschützt werden

Mannewitz beschreibt den Boden der Sakristei aktuell als „wellig“, so dass er zur Stolperfalle geworden ist. Aus diesem Grund wurde der Raum von der Gemeinde zuletzt nicht genutzt. Der Untergrund soll jetzt ein neues Kiesbett bekommen, so dass kein Wasser mehr aufsteigen kann und die Steine trocken bleiben. Auf ihnen hätten sich schon Grünalgen gebildet, wie Mannewitz sagt. Wenn alles fertig ist, kommen die Mosaike Stein für Stein zurück an ihren Platz in der Sakristei. Auch ein kleiner Altar soll in der Sakristei wieder Platz finden. Das alles werde aber voraussichtlich erst im Herbst passieren. „Wenn alles restauriert ist, wird es ein sehr schöner Raum“, ist sich der Restaurator aber sicher.

Der Boden der Sakristei wird herausgenommen, damit der Untergrund erneuert und die Steine gereinigt werden können. Hinterher muss alles wieder an Ort und Stelle zurück. Daher werden diese genauso hingelegt, wie sie herausgenommen wurden. Quelle: Gina Henning

Als drittes Vorhaben plant der Pastor, die Orgel komplett reinigen und die Türen in Stand setzen zu lassen – sofern das Geld reicht. Die Bauarbeiten werden sich aber vermutlich noch bis ins nächste Jahr ziehen. Denn Bauen sei in Corona-Zeiten schwierig geworden. „Wegen der Lieferschwierigkeiten ist es schwer planbar“, sagt der Pastor.

Mehr als zwei Millionen Euro für Bauarbeiten für Kirche in Kenz

Seit 2010 finden in der ehemaligen Wallfahrtskirche immer wieder Bauarbeiten statt. Über zwei Millionen Euro kosten die Sanierungsmaßnahmen bislang insgesamt. Die jetzigen Bauarbeiten belaufen sich auf etwa 540 000 Euro. Finanziert werde das größtenteils von Landes- sowie Bundesmitteln und Stiftungsgeldern. „Einen kleinen Eigenanteil muss die Gemeinde auch dazu beitragen“, sagt Völker.

Bevor die Arbeiten an der Kirche aber weitergehen können, schaut sich die Architektin den Boden und die Fenster genau an und zählt, wie viele Fensterrippen und Steine am Gemäuer ausgetauscht werden müssen. Mit Zollstock und Kamera ausgerüstet dokumentiert sie die Schäden. Sie müsse dann entscheiden, wie viel Material benötigt wird. Kleine Risse können noch verspachtelt werden. „Wir versuchen, so viel wie möglich zu erhalten“, sagt Meißner. Auf der Südseite des Gebäudes sehe es ein bisschen besser aus als auf der Nordseite, stellte die Architektin vergangene Woche fest. Nach der Sichtung kümmert sie sich um die Ausschreibungen und die Vergabe der Firmen, die dann für den Austausch zuständig sind.

Elke Meißner, Architektin bei der Restaurierung der Kirche in Kenz, schaut sich die Fensterrippen an. Diese müssen zum Teil erneuert werden, da der Rost das Mauerwerk der Kirche aufsprengt. Quelle: Gina Henning

Für den Pastor bedeutet die Sanierung der über 600 Jahre alten Kirche viel. Denn jährlich würden zwischen 10 000 und 15 000 Besucher in die Kirche kommen. „Die Kirche ist ein Ort des Lebens und den wollen wir erhalten“, sagt er. Daher stehen die Türen dort auch in den Sommermonaten immer offen.

Von Gina Henning