Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheinen mag: Die Kirche in Kenz ist wohl einzigartig in Mecklenburg-Vorpommern.

Um so erfreuter ist Pastor Kai Steffen Völker, dass die Sanierung nun endlich weitergehen kann. „Nach über zehn Jahren haben wir nun das Ende der Sanierung in Sicht“, sagt er. Obgleich er weiß, dass man bei einem so alten Gemäuer tatsächlich nie sagen kann, fertig zu sein.

Wertvolle Glasmalereien stellen größten Bestand des Landes dar

Seit mehr als zehn Jahren wird das Gotteshaus, das um 1398 errichtet worden ist, restauriert und saniert. Rund 1,5 Millionen Euro sind bereits investiert worden. Nicht zuletzt, um diese besondere Kirche auch noch für die nächsten Generationen zu erhalten.

Dach, Fußboden, Decken, die wertvollen Glasmalereien in den sechs Chorfenstern, die den größten Bestand mittelalterlicher Glasmalerei in Mecklenburg-Vorpommern darstellen: Das alles ist in den vergangenen Jahren schon hergerichtet worden.

Einst gelb-rotes Mosaik von Moos überdeckt

Jetzt soll der nächste große Bauabschnitt folgen. Kosten: rund 536 000 Euro. Die Sakristei im Anbau an der nördlichen Seite soll wieder als Andachtsraum, ein Raum der Stille, genutzt werden können. Doch dazu muss zunächst der Fußboden – ein zum Teil mittelalterlicher Mosaikboden aus gebrannten Tonsteinen – wieder hergerichtet werden. Von den ursprünglichen roten und gelben Farbtönen, die die Steine einst gehabt haben, ist kaum noch etwas zu erkennen. Zu sehr hat sich mittlerweile Moos breitgemacht. Außerdem hat der Boden tiefe Dellen. Viele der Steine sind kaputt. „Allein die Sanierung des Fußbodens kostet etwa 100 000 Euro“, berichtet Völker.

Der zum Teil mittelalterliche Mosaikfußboden in der Sakristei: Unübersehbar ist, dass dieser in einem desolaten Zustand ist. Quelle: Anja Krüger

Denn jeder einzelne Stein müsse aufgenommen, gereinigt und nach der Trockenlegung und dem Aufbau des Untergrundes mit einer Art Feuchtigkeitssperre wieder an seinen ursprünglichen Platz zurückgelegt werden, erklärt der Pastor. Auch ein kleiner Altar soll in der Sakristei wieder Platz finden.

Ursprungsquelle des Wunderwassers unter dem Altar

Grund der Feuchtigkeit ist auch der Grund, warum dieses Haus wohl einst gebaut worden ist: die Quelle, deren Wasser heilende Wirkung nachgesagt wird. Seinerzeit hat sich dies schnell rumgesprochen. „Der Ort Kenz wurde zu einem der meistbesuchtesten Wallfahrtsorte. Um den Scharen Herr zu werden, hat man diese Wallfahrtskirche um die Quelle gebaut“, berichtet Kai Steffen Völker.

Kenz: Einst meistbesuchter Wallfahrtsort Vorpommerns Die ehemalige Wallfahrtskirche Sankt Marien Kenz wurde um 1398 unweit einer heilkräftigen Quelle als Wallfahrtskirche im Stil der Backsteingotik auf einem Feldsteinsockel errichtet. Kenz entwickelte sich dank der Quelle im 15. Jahrhundert zum meistbesuchten Wallfahrtsort Vorpommerns und wurde im 18. Jahrhundert Kurort. Das achteckige Brunnenhaus, das von etwa 1760 bis 1870 über dem Brunnen stand, wurde 2003 nach dem historischen Vorbild wiedererrichtet. Die Ausstattung der Kirche ist im wesentlichen aus gotischer und barocker Zeit. Ins Auge fallen zunächst die wertvollen Glasmalereien in den sechs Chorfenstern (um 1430), die den größten Bestand mittelalterlicher Glasmalerei in Mecklenburg-Vorpommern darstellen. Außergewöhnlich ist das aufklappbare hölzerne Grabmal (um 1410) des Herzogs Barnim VI. von Pommern-Wolgast, der 1405 an der Pest starb und auf seinen Wunsch in der Kenzer Kirche begraben wurde. Quelle: www.kirchen-am-bodden.de

Allzu lange ist das noch nicht bekannt. Erst vor rund zehn Jahren ist die Ursprungsquelle des Wunderwassers unter dem Altarblock entdeckt und freigelegt worden.

Portale, Glasfenster und Orgel werden aufgearbeitet

Ebenfalls Teil des – vorerst – letzten Bauabschnittes ist die Aufarbeitung der Portale – sprich, der Türen der Kirche. „Und auch die acht Glasfenster im Kirchenschiff sollen wieder aufgearbeitet werden“, berichtet der Pastor. Die Quereisen in den Fenstern hätten dazu geführt, dass die Rippen stark geschädigt seien. Außerdem seien die Fenster stark verschmutzt. Mit Beendigung der Arbeiten solle wieder mehr Licht in das Gotteshaus dringen.

Und auch die Orgel mit 15 Registern, die 1847 von Johann Friedrich Schulze aus Paulinzella (Thüringen) gebaut worden ist und bei den Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten in den vergangenen Jahren Schaden genommen habe, wie Völker sagt, solle wieder in Ordnung gebracht werden.

Arbeiten sollen bis Ende 2022 abgeschlossen sein

Geplant sind die Arbeiten schon lange. Einzig die finanziellen Mittel haben bislang gefehlt. Aber nun steht die Finanzierung – unter anderem dank Fördermittel, die das Land nun aus dem eigens für die Sanierung von Kirchen in MV eingerichteten Strategiefonds bereitstellt. Justizministerin Katy Hoffmeister hat am Mittwoch auf einer Tour durch den Landkreis den von Pastor Völker lang ersehnten Fördermittelbescheid – immerhin 230 000 Euro „schwer“ – überbracht. „Bis hierher war es ein anstrengender Weg“, sagt Völker.

Pastor Kai Steffen Völker erzählt Justizministerin Katy Hoffmeister, was die Besonderheiten der Kenzer Kirche sind. Quelle: Anja Krüger

Was er meint, ist der „Kampf“ um Fördermittel für Baumaßnahmen an Kirchen. Finanziell unterstützt werden die bevorstehenden Arbeiten außerdem vom Bund (120 000 Euro) von Stiftungen (176 000 Euro) und vom Kirchenkreis (10 000 Euro). „Etwa 10 000 Euro werden wir aufbringen müssen für nichtförderfähige Ausgaben“, meint der Pastor, der hofft, dass die Arbeiten bis zum Ende des kommenden Jahres abgeschlossen sind.

