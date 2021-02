Kerth „nicht ans Kreuz nageln“: SPD stärkt Landrat nach Impfung den Rücken

Stralsund

Mit einiger Verspätung stärkt die SPD in Vorpommern-Rügen ihrem Landrat den Rücken. Nachdem am Dienstag ein Gewitter über Stefan Kerth (SPD) hereinbrach, da er im Kreistag erst auf Nachfrage zugab, bereits vor Wochen eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten zu haben, meldeten sich zahlreiche Politiker mit teils harscher Kritik zu Wort. Manch einer sprach gar von Rücktritt. Nur seitens der eigenen Partei blieb es still.

Jetzt sagt die Rügenerin Kristine Kasten, SPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, man solle Kerth „nicht gleich ans Kreuz nageln“. Rücktrittsforderungen halte sie für „völlig überzogen“, bezeichnet diese als „Wahlkampf“. Kasten habe am Tag nach der Kreistagssitzung eine Stunde mit dem Landrat gesprochen. Fazit: „Wir unterstützen ihn weiter.“ Das wahre Problem sei ein anders: „Wir haben zu wenig Impfstoff. Wenn man das in dieser Situation bedenkt und der Impfstoff sonst weggeworfen worden wäre – das ginge gar nicht“, meint Kasten.

Landrat will zweite Dosis erst, wenn er wirklich an der Reihe ist

Landrat Kerth hatte am Tag nach seinem kurzen Statement im Kreistag eine schriftliche Erklärung veröffentlicht. Darin spricht er davon, dass zur Eröffnung des Stralsunder Impfzentrums am 12. Januar zwar für die angemeldeten Personen Spritzen vorbereitet wurden, aber nicht alle erschienen. „Man war daher auf der Suche nach impfbereiten Personen und sprach auch mich an, da ich wegen der Eröffnung im Impfzentrum war. Es war klar, dass ich nur einwilligen könne, wenn alle Versuche, noch andere Personen für die angebrochenen Dosen zu finden, endgültig gescheitert sind.“

Letztlich sei kurzfristig niemand gefunden worden. „Ich bin also mit einer ersten Dosis des Biontech/Pfizer-Impfstoffes geimpft worden, war allerdings bereits an diesem Abend entschlossen, eine zweite Dosis nicht in Anspruch zu nehmen, so lange ich nicht regulär an der Reihe bin“, berichtet Kerth.

Ärztekammer: Impfstoff darf nicht verschwendet werden

Außer ihm sollen zwei Mitarbeiter des Impfzentrums eine Spritze bekommen haben, zudem eine weitere Person aus der Verwaltung. Um wen es sich dabei handelt, hat das Landratsamt bisher nicht bekannt gegeben.

Weitere Rückendeckung kommt von der Ärztekammer MV. Vize-Präsident Dr. Wilfried Schimanke: „Sollte es so sein, dass der übrig gebliebene Impfstoff verimpft werden musste und ansonsten hätte vernichtet werden müssen, dann ist die Impfung des Landrates in diesem Fall zu befürworten. Vor allem auch im Hinblick darauf, dass er in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Die Ärztekammer ist der Meinung, dass der Impfstoff nicht verschwendet werden darf.“

Staatsanwaltschaft prüft noch, GroKo schlägt hohe Bußgelder vor

Die Staatsanwaltschaft Stralsund prüft seit Bekanntwerden des Falls einen strafrechtlichen Anfangsverdacht. Das Ergebnis steht noch aus. Unterdessen legen die Koalitionsfraktionen im Bundestag einen Antrag vor, demzufolge Personen, die sich impfen lassen, obwohl sie nach der Impfverordnung noch nicht an der Reihe sind, mit einem Bußgeld von bis zu 25 000 Euro bestraft werden können. Das meldet das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Bundesweit hatte es bereits mehrere Fälle von „Impfvordränglern“ gegeben.

Von Kai Lachmann und Kay Steinke