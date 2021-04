Kind bei Unfall in Velgast verletzt

Velgast/Barth

Kinder sind im Straßenverkehr die schwächsten Teilnehmer. Sie sind auf die Vorsicht und besondere Aufmerksamkeit der Erwachsenen angewiesen.

Vor Schreck gestürzt

Nicht so geschehen am Dienstag gegen 9.30 Uhr in Velgast. Ein fünfjähriges Mädchen radelte mit dem Fahrrad auf dem rechten Gehweg die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Schuenhagen entlang. Auf Höhe der Landbäckerei Bartelt parkte eine 69-Jährige aus der Gemeinde Kenz-Küstrow ihren Pkw, stieg aus und ging vor dem Auto entlang, um zur Bäckerei zu gelangen.

Dabei übersah sie aber offenbar das kleine Mädchen auf dem Gehweg. Das Kind erschrak. Beim Versuch, der Frau auszuweichen stürzte die Kleine und zog sich dabei Schürfwunden zu. Auch über Schmerzen am Knie klagte sie. Eine Behandlung der Wunden vor Ort durch Rettungssanitäter war aber nicht vonnöten.

Von Anja Krüger