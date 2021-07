Ahrenshoop

Am Montag hat es in Ahrenshoop offenbar erneut eine Rettungsaktion am Strand gegeben. Abermals war demnach ein Kind in Not geraten, dessen Vater wollte das Mädchen retten. Glücklicherweise gibt es doch noch Menschen, die sich für andere einsetzen, auch ihre eigene Gesundheit riskieren, und Menschen retten.

„Ich dachte nur, ich muss da rein.“

„Ich dachte nur, ich muss da rein. Ich kann nicht zuschauen“, sagt Sarah Metzner. Die Schweizerin, die seit einem Jahr in Born lebt, war selbst an diesem Tag am Strand in Ahrenshoop. In der Nähe des Strandaufgangs 14 am Grenzweg befand sie sich, als das Mädchen in Not geriet. Der berüchtigte Steinwellenbrecher ist nur etwa 200 Meter entfernt. Das Mädchen, das Metzner beobachtete, habe zwischen den Holzbuhnen gebadet.

Das Kind, wohl etwa 6 oder 7 Jahre alt, habe sich an den Buhnen festgehalten. Plötzlich sei der Vater des Mädchens ins Wasser gesprintet. „Er hatte seine Kleidung noch an“, erinnert sich Sarah Metzner.

Sie erkannte die Notlage und befürchtete Schlimmes. „Er wusste ja nicht, was ihn erwartet.“ Metzner schon. Seit sie hier lebt und auch schon in den Jahren davor habe sie sich nicht nur mit dem Leben an der Ostsee, sondern auch mit deren Gefahren beschäftigt. Und die Holzbuhnen entlang der Strände der Region sind durchaus gefährlich.

Die Buhnen schützen die Küste davor, dass Sand abgetragen wird. Quelle: Stefan Sauer

„Das war so wirr und schlimm“, erinnert sich Sarah Metzner. Sie rannte ebenfalls ins Wasser. Schnell merkte die 39-Jährige, wie gefährlich es wirklich war. „Ich hab’ es selbst gespürt. Es treibt dich raus, wie in einem Strudel.“ Genau in dieser Gefahr befand sich auch das Mädchen. Ihr Vater sei ebenfalls plötzlich in Gefahr geraten. Und Metzner brachte sich in Gefahr. „Ich hatte keine Angst. Keine Ahnung, warum. Ich wusste nur: Das muss ich jetzt hinkriegen“, berichtet sie.

„Ich war zum Glück nicht alleine.“

„Ich war zum Glück nicht alleine“, sagt Sarah Metzner. Zwei Männer seien ebenfalls zur Hilfe gekommen. Einer hätte ihr das Mädchen gereicht. Metzner selbst war zuvor auf die Buhne geklettert. Auf den Holzpfählen sei sie in Richtung Strand gerobbt, auf den Knien, das Mädchen auf dem Rücken. „Jeder hat mit sich selbst gerungen. Das war nicht mehr lustig.“ Ihre eigene Tochter habe später blutende Wunden an ihrer Mutter bemerkt. Sie selbst habe nichts gemerkt. „Ich habe einfach funktioniert.“

Glücklicherweise ging die Geschichte für alle Beteiligten gut aus. Metzner berichtet von der Geschichte, um vor den Gefahren der Ostsee zu warnen. Ein Foto möchte sie dagegen nicht veröffentlicht sehen.

Auch sagt sie, müsste auf diese Gefahren besser hingewiesen werden. „Viele Urlauber kennen die Gefahren nicht.“ Mancher würde möglicherweise nicht einmal wissen, wofür die Buhnen da sind.

Gefährliche Strömung

Rettungsschwimmer, Polizei und Feuerwehr waren bei dem Vorfall nicht vor Ort. Dafür ging offenbar alles zu schnell. Der Strandabschnitt ist außerdem ohnehin unbewacht. „Ein Grundverständnis für die eigene Sicherheit sollte jeder mitbringen“, sagt Benjamin Heinke. Einen Schilderwald aufstellen, davon halte er nicht viel. Dass die Buhnen nicht betreten werden dürfen und sie gefährlich sind, darauf werde bereits an jedem Strandaufgang hingewiesen.

Auch könne sich jeder die Baderegeln durchlesen oder von den Rettungsschwimmern erklären lassen. Die Telefonnummer ist auch an jedem Strandaufgang zu finden.

Darum sind Buhnen gefährlich Buhnen sind Küsten- bzw. Uferschutzanlagen, die unter anderem dem Abtragen von Land entgegenwirken sollen. Die Holzpfähle werden vom Strand aus senkrecht ins Wasser gebaut. Durch den rechten Winkel sollen der Wellengang gebrochen und Strömungen parallel zur Küste abgeschwächt werden. Die Buhnen befinden sich nur einige Zentimeter über der Wasseroberfläche und werden regelmäßig überspült. Dadurch wird das Holz nass und rutschig. Im Laufe der Zeit kann das Holz auch verwittern. Durch Beschädigungen entsteht weitere Verletzungsgefahr. Auch Reste von Krebstieren oder Muscheln können für scharfe Kanten sorgen. Außerdem bilden sich direkt an den Buhnen Verwirbelungen und Untiefen, die für unberechenbare Strömung sorgen können. Grundsätzlich dürfen Buhnen nicht betreten werden. Das Betreten wird auch mit Bußgeld geahndet, das je nach Region zwischen 55 und 1100 Euro liegen kann.

Gerade bei Südwestwind sei das Baden am Strand von Ahrenshoop gefährlicher als beispielsweise am Nordstrand. Die Wellen würden frontal an Land aufschlagen, wodurch gefährliche Strömungsverhältnisse entstehen. „Dann spülen sich die Buhnen aus“, erklärt Tim Vormann von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, der in Ahrenshoop stationiert ist. Heißt: Im Bereich der Holzbuhnen ist es plötzlich tiefer. So könne man beispielsweise drei Meter entfernt noch stehen, direkt an den Buhnen aber nicht mehr. Dann entstehe auch eine Strömung, die die Badenden in den meisten Fällen gegen die Buhnen drückt. Manchmal könne die Strömung die Schwimmer aber auch auf die offene Ostsee spülen.

Erst am Sonntag wurden im Bereich des Steinwalls in Ahrenshoop ein Vater und sein Kind gerettet. Im vergangenen Jahr kam an dem Steinwall ein Vater ums Leben. Am vergangenen Wochenende starb in Ahrenshoop in der Nähe der Reha-Klinik ein Mann. In Zingst wird ein Mann seit Sonntag in der Ostsee vermisst.

Von Robert Niemeyer