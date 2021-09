Bildung - Kinder in Barth erzählen: So geht Schule in 100 Jahren

20 Jahre Evangelische Schule in Barth nahmen Kollegium sowie Schülerinnen und Schüler zum Anlass für einen Blick in die Glaskugel. Was diese über die Schule der Zukunft verriet, werden die Kinder in einem Buch erzählen.