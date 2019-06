Barth

Am Pfingstwochenende haben bislang Unbekannte in Barth in der Barthe Straße zwei Banner des Barther Kinderfestes beschädigt. Der Barther Heimatverein, der das Fest am 15. Juni organisiert, hat bereits Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Banner standen in der Barthe Straße in Richtung Zingst an der zweiten Ampel. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Barther Polizei (038231/6720) zu melden.

Besonders ärgerlich ist, dass die Banner, die Werbung für das Kinderfest am 15. Juni und das Konzert von Jonas Monar machen, für einen guten Zweck versteigert werden sollten. „Wir haben schon zahlreiche Anfragen bekommen. Wir wollten die Banner von Jonas Monar signieren lassen und dann versteigern. Die Jugendfeuerwehr, die Bambinis oder eine Kindertagesstätte hätte sich sicherlich über das Geld gefreut. Doch leider ist das nun nicht mehr möglich. Das ist wirklich traurig“, erklärte der Vorsitzende des Heimatvereins, Mario Galepp.

Anika Wenning