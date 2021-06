Ribnitz-Damgarten

Besonders für die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft ist die Corona-Pandemie belastend. Homeschooling, verbotener Vereinssport, Kontaktbeschränkungen: Kinder dürften in den vergangenen gut 15 Monaten wohl mit am meisten unter den Einschränkungen gelitten haben. Um ein Zeichen zu setzen, hat die OSTSEE-ZEITUNG am Kindertag ihre Berichterstattung besonders auf die Jüngsten ausgerichtet. Hier berichten wir, was am Kindertag wo los ist bzw. was es zu erleben gibt.

Klockenhagen: Freilichtmuseum öffnet am 1. Juni

Das Freilichtmuseum Klockenhagen startet nach der Corona-Zwangspause am 1. Juni wieder durch. Und da Kindertag ist und vielerorts coronabedingt nicht allzu viel los ist, möchte man besonders den Lütten gern etwas bieten. Zum Beispiel Treckerfahrten und einen Streichelzoo, informiert Museumschef Fried Krüger. Der Ribnitz-Damgartener Bäckermeister Thomas Müller lädt die Kinder zum gemeinsamen Backen ein. Ein bisschen Abenteuer gibt es auch, nämlich bei den Floßfahrten auf dem Museumsteich. Ein spezielles Angebot für Kinder und deren Eltern sowie Großeltern ist auch der Spieleboden mit seiner doppelt geschwungenen Rutsche und einer großen Auswahl an klassischen Spielmöglichkeiten von anno dazumal. Auch die reparierte Murmelbahn wartet auf die kleinen Kindertagsgäste. Mithilfe einer großen Kurbel können sie Tennisbälle in eine verschlungene „Umlaufbahn“ schicken.

Eine gute Adresse für einen Kindertagsausflug ist auch der Vogelpark Marlow. Einlass ist täglich von 10 bis 16 Uhr, geöffnet ist der Park jeweils bis 18 Uhr. Nicht nur Tiere gucken ist hier angesagt, es laden auch neun Außenspielplätze ein, wo nach Herzenslust getobt, gerutscht, geschaukelt, geklettert und gehüpft werden kann.

Schnitzeljagd in Bad Sülze

In Bad Sülze wird am Sonnabend, 5. Juni, eine etwas andere Kindertagsfeier veranstaltet. Der Kultur- und Heimatverein sowie die Bad Sülzer Firma bau-tech Solarenergie laden am Nachmittag in den Kurpark ein. Hier ist genug Platz, um angesichts der aktuellen Situation Abstände zu gewährleisten. Um 13 Uhr beginnt dann in dem Park eine Schnitzeljagd. Wer im Kurpark an dem Tag ein Bild der Dahlienfrau findet, bringt es zum Gradierwerk im Garten des Heimatmuseums. Hier dürfen die Kinder dann einen Krokus pflanzen. Danach gibt es eine Überraschungstüte und einen Kakao to go. Eltern werden gebeten, ihre Kinder zumindest mit einem Elternteil zu begleiten.

In der Gemeinde Dettmannsdorf ist das Kinderfest erneut verschoben worden. Die Freiwillige Feuerwehr Dettmannsdorf hat sich für den Sonnabend, 5. Juni aber eine besondere Aktion überlegt. Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr sind mit den Fahrzeugen der Wehr unterwegs und verteilen ab 14 Uhr kleine Überraschungen an die Kinder der Gemeinde. Am Magdalenenplatz in Dettmannsdorf-Kölzow geht es um 14 Uhr los. In Grünheide sind die Brandschützer um 14.30 Uhr. Hier einfach dem Blaulicht folgen. Im Kölzower Ring in Kölzow ist die Feuerwehr um 14.45 Uhr, am Spielplatz in Dettmannsdorf um 15.10 Uhr, in Dammerstorf um 15.35 Uhr und in Wöpkendorf um 15.50 Uhr.

Ribnitz und Barth: Kinderfeste verschoben

Eine besondere Aktion der Stadt Ribnitz-Damgarten wird es am Kindertag nicht geben. Das Fest zum Kindertag soll aber nachgeholt werden. Derzeit werde ein Termin gesucht. „Wir holen das Kinderfest im Laufe des Sommers nach“, so Christine Lohrmann, Sachgebietsleitung Stadtmarketing und Tourismus.

Es gibt aber kleinere Aktionen. In der Klönstuv des Kompetenzzentrums Kiek in am Ribnitzer Markt beispielsweise können sich „alle Superheldinnen“ am Dienstag, 1. Juni, zwischen 10 und 16 Uhr eine Überraschung abholen.

Auch in Barth wird es keine Veranstaltung anlässlich des Kindertages geben – bereits zum zweiten Mal in Folge nicht. Nicht nur zum Leidwesen der Mädchen und Jungen, auch die Mitglieder des Heimatvereins als Ausrichter des landesweit größten Kinderfestes, das sie vor der Corona-Pandemie alljährlich in der Vinetastadt geboten haben, bedauern es sehr. Wie dessen Vorsitzender, Mario Galepp, aber bereits versprochen hat, will es der Verein „im kommenden Jahr so richtig krachen lassen.“

Von Robert Niemeyer/Anja Krüger/Edwin Sternkiker