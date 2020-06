Kino, Kunst, Führungen: So startet das Kulturleben in Ribnitz-Damgarten wieder

Ribnitz-Damgarten

„Ja, so sieht’s aus“, Silke Griwahn, lässt ihren Blick über die Reihen gleiten. Ganz verloren wirken die Stühle vor der Leinwand im Stadtkulturhaus. 40 Plätze sind ihr für das Programmkino geblieben – verteilt auf den Saal, in dem bei beliebten Filmen auch schon fast 140 Besucher saßen.

Seit dem 17. März war es hier still. Jetzt dürfe die Kultur wieder starten, sagt Griwahn. „Wir gehen es langsam an.“ Nämlich am Dienstagabend mit der deutschen Komödie „Die Känguru-Chroniken.“

Anzeige

Sicherheit für Kinogäste im Stadtkulturhaus

Gleich als der Erlass des Landes herauskam, dass Veranstaltungen wieder möglich sind, habe sie das Gesundheitsamt angerufen. Im Gespräch mit dem Mitarbeiter und dem Ordnungsamt, habe sie besprochen, ob und wie die Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingehalten werden können.

Weitere OZ+ Artikel

Nun gebe es ein ausgeklügeltes System, das die Sicherheit der Zuschauer gewährleisten soll. Das Tragen eines Mundschutzes wird empfohlen, ist aber keine Pflicht. Einlass ist erst 15 Minuten vor Beginn des Films, weil nach zwei Stunden gelüftet werden muss. Bei einer früheren Öffnung würde der Film dann noch laufen.

Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden und die Personalien jedes Gastes werden aufgenommen. Damit kein dabei kein Stau entsteht, werden die Tickets von der Ribnitzer Touristen-Information verkauft. Dort gibt es auch den Zettel, für die privaten Angaben, der zu Hause ausgefüllt und zur Vorstellung mitgebracht werden kann.

Juni ist Testphase

„Ich bin gespannt, wie unser Angebot angenommen wird“, sagt Silke Griwahn. „Wenn es gut läuft, ziehen wir durch und zeigen vielleicht auch im Juli Filme. Der Juni ist unsere Testphase.“ Überhaupt sei der Start mit dem Programmkino ideal. Es sei einfach zu organisieren und der Schaden nicht so groß, wenn es wieder schließen müsse, weil mehr Corona-Fälle auftreten.

Anders sei das bei Veranstaltungen wie dem Musikfest Swing Breeze oder dem traditionellen Folklore-Tanzfest. Erleichtert ist sie, dass für das Kindertheater und eine Comedy-Veranstaltung schon Ausweichtermine gefunden wurden. Es gehe bei all dem auch gar nicht so sehr um einen finanziellen Schaden. Aber: „Wir hatten so schöne Veranstaltungen geplant. Das Haus so leer zu sehen, das tut schon weg. “

Parallelen zwischen Corona und Cholera

Die Ribnitz-Damgartener Stadtarchivarin Jana Behnke. Quelle: Edwin Sternkiker

Auch Jana Behnke steht in den Startlöchern. Die Archivarin bietet regelmäßig Führungen durch Ribnitz-Damgarten an. „Wir sind sehr gespannt, wie es anläuft.“ Natürlich muss auch sie die Adressen der Teilnehmer erfassen und darauf achten, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. „Aber das ist draußen ja kein Problem.“

Ihre Abendführungen finden ab sofort wieder am letzten Freitag im Monat statt. Treffpunkt ist das Rostocker Tor um 20 Uhr. Ganz neu wird sie dabei auch über den Ausbruch der Cholera in Ribnitz 1831/32 berichten. Spannend dürften für viele Zuhörer die Parallelen zur aktuellen Pandemie sein. „Auch damals gab es Grenzschließungen. Wer Einreisen wollte, musste ein Gesundheitsattest vorlegen“, so die Archivarin. Und: „Es gab damals übrigens eine zweite Welle. Um die erste Welle war Ribnitz herumgekommen.“

Auch die regulären Stadtführungen mit Jana Behnke finden ab sofort wieder jeden Mittwoch um 11 Uhr statt. Da diese ohnehin immer von Juni bis September angeboten werden, kam es hier zu keinen Ausfällen. Lediglich die bestellten Führungen mussten abgesagt werden. „Das war ein bisschen traurig.“

Ausstellung in Galerie verlängert

Galerieleiterin Gabi Raskop.. Quelle: Edwin Sternkiker

Sehr glücklich ist Gabi Raskop von der Galerie im Kloster, wieder Besucher empfangen zu können. Allerdings räumt sie ein: „Wir konnten nicht alle Hygiene-Vorgaben eins zu eins umsetzen. Ein getrennter Ein- und Ausgang und getrennte Rundgänge sind bei uns nicht möglich.“ Stattdessen lüften die Mitarbeiter viel, achten auf den Mundschutz bei Besuchern und das Desinfizieren der Hände.

Schwer getroffen hatte die coronabedingte Schließung am 17. März insbesondere die Ausstellung des Malers Klaus Möllers. Sie wurde lediglich eröffnet und war ab dann nicht mehr zugänglich. Kurzerhand hängte Raskop die Arbeiten in die oberen Räume der Galerie. Dort können sie nun bis Ende Juni besichtigt werden.

Doppelte Dosis Kunst

Parallel dazu zeigt Antje Fretwurst-Colberg ihre Hinterglasmalereien bis 11. Juli in der Galerie. Damit gibt es gleich die doppelte Dosis zeitgenössischer Kunst. Zudem ist das Feininger-Kabinett geöffnet und ausgewählte Werke der Kunstsammlung des Landkreises Vorpommern-Rügen sind in der Dauerausstellung zu sehen.

Auch die Artothek der Galerie ist wieder geöffnet. Leihgaben aus der Kunstsammlung der Stadt Ribnitz-Damgarten können ab sofort zurückgegeben werden. Wer ein Kunstwerk für zu Hause oder das Büro ausleihen möchte, kann das ab für einen Gebühr von zwei Euro im Monat wieder tun.

Veranstaltungstermine Programmkino: Stadtkulturhaus Ribnitz-Damgarten, immer Dienstags um 20 Uhr, Eintritt 4,00 Euro, Karten im Vorverkauf in der Ribnitzer Tourist-Info 2. Juni, Die Känguru-Chroniken" (D 2020) 9. Juni, Die Goldfische (D 2019) 16. Juni, Der Dolmetscher ( Slowakei, Tschechien, Österreich 2018) 23. Juni, Joker ( USA 2019) 30. Juni, Und wer nimmt den Hund? (D 2019) Galerie am Kloster: Di – Sa, 11 – 17 Uhr, Eintritt frei bis Ende Juni, Klaus Möllers, Malerei bis 11 Juli, Antje Fretwurst-Colberg, Hinterglasmalerei Stadtführungen: von Juni bis September jeden Mittwoch, 11 Uhr, Karten und Start an der Tourist-Info, 5 Euro mit Kurkarte und für Einheimische Abendführungen: jeden letzten Freitag im Monat, 20 Uhr, Treff am Rostocker Tor, 8 Euro mit Kurkarte und für Einheimische, Bezahlung vor Ort, Anmeldung nicht nötig

Mehr lesen:

Von Juliane Schultz