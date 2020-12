Kirche zu DDR-Zeiten: Vorpommern waren staatsloyaler als die Mecklenburger

Greifswald

Im Jahr der Wende trat der 1930 in Schwerin geborene Horst Gienke nach einem Misstrauensvotum der Synode wegen „tiefgreifendem zunehmendem Vertrauensschwund“ als Bischof der Landeskirche Greifswald zurück. 1972 war er in dieses Amt gewählt worden. 1990 nannte sich die Landeskirche Greifswald wieder Pommersche Evangelische Kirche, wie sie auch bis 1968 hieß.

Die Kirchenleitung, allen voran Gienke, „galt bereits zur DDR-Zeit als relativ staatsloyal, während der mecklenburgischen Kirche in der Forschung größere Standfestigkeit gegenüber dem Staat zugeschrieben wird“, schreibt Sophie Ludewig in ihrer Dissertation „Fromm-fröhlich-(un)frei. Die Kirchentage der Evangelischen Landeskirche Greifswald und der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Mecklenburgs (1978 bis 1988). Sie ist im LIT-Verlag in der Reihe „Religion-Kultur-Gesellschaft“ erschienen.

Die staatsloyale Greifswalder Landeskirche

Beherrschend sei das Bild, dass die Greifswalder in den 1980er Jahren stark mit der Staatssicherheit kooperierten, während die Mecklenburger vornehmlich bespitzelt wurden. In der SED-Kreisleitung soll sogar gewitzelt worden sein, dass Gienke womöglich bald einen Aufnahmeantrag in die Partei stellt.

Ludewig wollte in ihrer materialreichen Studie herausfinden, ob diese Unterschiede auf den Kirchentagen erkennbar sind. Die Studie setzt 1978 ein, dem Jahr, als SED-Chef Erich Honecker medienwirksam Vertreter der Kirche traf. Anders als in den 1960er Jahren, unterstützte die Regierung nun die Organisation der Treffen und versuchte zugleich, sie zu beeinflussen und für ihre Zwecke zu nutzen.

Schon zaghafte Kritik als feindliche Aktivität

Es zeigte sich, so die Autorin, „einmal mehr die Paranoia und Machtbesessenheit der SED, die hinsichtlich der den Kirchen gewährten Vergünstigungen ausschließlich auf ihren Vorteil bedacht war und hinter jeder noch so zaghaften Kritik an ihrer Politik oder den gesellschaftlichen Verhältnissen feindliche Aktivitäten zu erkennen glaubte.“ Die Unterscheidung staatsloyal für Vorpommern und konfrontativ für Mecklenburg habe sich bei den Kirchentagsverantwortlichen ab Mitte der 1980er Jahre stärker gezeigt. Die Programme der Veranstaltungen hätten auch darauf abgezielt, kirchenferne Menschen anzusprechen. In einem schon damals stark säkularisierten Umfeld boten sie zudem Möglichkeiten der Selbstvergewisserung. Angebotene Gottesdienste wurden sehr gut besucht.

Laut Ludewig waren es vor allem die Laien, die namentlich ab Mitte der 1980er Jahre die Beschäftigung mit gesellschaftlichen Fragen wie Wehrunterricht, Menschenrechte und Friedenspolitik anregten und forderten. Die Organisatoren der Greifswalder Kirche versuchten sogar, solche Fragen im Programm weitgehend auszuklammern. Die Mecklenburger wollten mehr Spielräume, blieben aber vorsichtig. Daher seien von den nördlichen Kirchentagen dieser Zeit relativ wenige Impulse für Veränderungen in der DDR ausgegangen.

Info: Sophie Ludewig: Fromm-fröhlich-(un)frei. Die Kirchentage der Evangelischen Landeskirche Greifswald und der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Mecklenburgs (1978-1988), ISBN 978-3-643-14668-7, 49,90 Euro

Von Eckhard Oberdörfer