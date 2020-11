Kirchenbibliothek in Barth: Warum sie in der Corona-Zeit für Besucher gesperrt ist

Barth

In Bibliotheken herrscht immer eine ganz besondere Atmosphäre. Erst recht, wenn dort, wie in der Barther Kirchenbibliothek, etwa 4000 Bände schlummern – wahre Schätze, von denen die Ältesten etwa 600 Jahre alt sind. Darunter sind nicht nur Bibeln und religiöse Schriften, sondern auch Reiseberichte. Zahlreiche Werke gelangten durch Schenkungen in den Besitz der Kirche. „Pastoren oder auch Bürger haben ihren Bestand der Kirche geschenkt“, berichtet Varvara Disdorn-Liesen, die mit weiteren Mitstreitern des Fördervereins die Kirchenbibliothek betreut und sich hier seit 2016 engagiert.

Dabei ist der Raum in der Marienkirche selbst eher klein und unscheinbar. Im Jahr 2010 wurde hier eine neue Klimatechnik eingebaut, die den Raum im Winter auf 13,5 Grad heizt. Zudem wird die Luft permanent entfeuchtet. „Die Luftfeuchtigkeit darf maximal 60 Prozent betragen. So herrschen optimale Bedingungen für die Bücher“, berichtet Varvara Disdorn-Liesen.

Keine Belüftung – keine Besucher

Da der Raum aus konservatorischen Gründen nicht belüftet werden darf und zudem sehr klein ist, können in der Corona-Zeit keine Führungen angeboten werden, auch nicht, wenn alle Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen. „Das ist besonders bitter, weil die Bibliothek schon zuvor für eineinhalb Jahre aufgrund der Bauarbeiten in der Marienkirche geschlossen war“, berichtet die Bartherin.

Ganz verzichten wollte der Förderverein aber trotzdem nicht auf Führungen und hat ein neues Konzept auf die Beine gestellt. Angemeldete Kleingruppen wurden über einzelne Stationen vor und in der Kirche in die Geschichte der Kirchenbibliothek eingeführt. Einige Bücher wurden hierfür in Vitrinen auf der nördlichen Hochempore ausgestellt. So bekamen die Besucher zumindest einen kleinen Einblick.

Eine der Stationen war beispielsweise die Grabplatte im Fußboden am südlichen Hauptportal der Kirche, auf der Johann Soldanus erwähnt wird. Der Rektor der Stadtschule war ab 1539 Kapellan und wurde 1573 zum Superintendenten von Bogislaw XIII. ernannt. Er war der maßgebliche Förderer der Kirchenbibliothek. Durch seine Ankäufe wurde der Bestand enorm erweitert. Zumindest bis zum sogenannten Teil-Lockdown Anfang November konnten diese Führungen angeboten werden. Derzeit ist auch das nicht möglich.

Ausstellungen bei Besuchern beliebt

Und dieses Angebot wurde vor allem in den Sommermonaten genutzt. Und auch die beiden Ausstellungen „Bücherschätze quer durch die Jahrhunderte“ und „Die restaurierten Bibeln von Sankt Marien Barth“ auf der nördlichen Hochempore haben zahlreiche Besucher in die Kirche gelockt. „Viele haben nach der Besichtigung gespendet oder eine Postkarte gekauft und sich damit an der Erhaltung des Kulturerbes beteiligt“, freut sich Varvara Disdorn-Liesen.

Beim Kirchenbaufest am 13. September wurde nicht nur das Ende der Innenrestaurierung gefeiert, sondern auch die Rückkehr der restaurierten Bibeln. Die sieben Bibeln aus dem 16. Jahnhundert waren im vergangenen Jahr in Leipzig im Zentrum für Bucherhaltung restauriert worden. Möglich war dies nur durch Spenden und Fördermittel. So gab es Unterstützung vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur MV, von der Alfried-Krupp-von-Bohlen- und der Halbach-Stiftung, vom Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis, von der Sparkasse Vorpommern, von den Stadtwerken Barth sowie von der Stadt Barth. Aber auch zahlreiche Privatleute spendeten kleinere und größere Beträge.

Diese Resonanz habe gezeigt, wie groß das Interesse in der Öffentlichkeit ist und somit auch wie wichtig es ist, die Bibliothek für Besucher zu öffnen. „Wir hoffen deshalb, dass wir im kommenden Jahr wieder mit den gewohnten Führungen starten können“, berichtet Varvara Disdorn-Liesen.

Von Anika Wenning