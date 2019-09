Kita-Kinder schließen sich Klimastreik an

Ribnitz-Damgarten

Kindergartenkinder der Kita „Kleine Weltentdecker“ aus Ribnitz-Damgarten haben sich am Freitag dem weltweiten Klimastreik der Fridays for Future-Bewegung angeschlossen und vor dem Ribnitzer Rathaus mit Plakaten und einem Transparent für den Klimaschutz demonstriert. Zuvor hatten sich die Kinder in Zusammenarbeit mit Janett Harnack von der evangelischen Kirchgemeinde mit den Themen Umweltschutz und Müllvermeidung auseinandergesetzt. „Mit ihrem Handabdruck auf dem Transparent haben die Kinder versprochen, sich für die Umwelt einzusetzen“, sagte Harnack.

Heiko Körner, stellvertretender Bürgermeister Ribnitz-Damgartens, empfing die Mädchen und Jungen vor dem Rathaus. Körner lobte das Engagement der Kinder. Die Stadt habe die Zeichen der Zeit erkannt, der Einsatz gegen den Klimawandel müsse aber noch größer werden. „Gemeinsam mit der jungen Generation möchten wir mehr für die Natur und die Umwelt tun“, so Körner.

Von Robert Niemeyer