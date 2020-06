Ribnitz-Damgarten

Bei einem Kite-Unfall am Saaler Bodden in der Nähe von Ribnitz-Damgarten ( Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Samstag ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 46-Jährige gegen 10.30 Uhr seinen Kite aufsteigen lassen, als sich die Schnüre verhedderten. Der Schirm wurde vom Wind erfasst und der Mann schlagartig nach vorne gezogen.

Nach Angaben der Polizei zog der Kite den Surfer mehrere Meter über Land, bis er mit einem abgestellten Auto kollidierte.

Anzeige

Der Mann erlitt schwerste Verletzungen an Kopf und Rücken. Aufgrund einer Unwetterwarnung zur Zeit des Unfalls konnte der Rettungshubschrauber nicht starten. Der Kiter wurde deshalb mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ