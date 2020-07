Marlow/Gresenhorst

Die Kindertagesstätte „De Klaukschieters“ im Marlower Ortsteil Gresenhorst stößt an ihre Kapazitätsgrenzen. „Der Bedarf ist nach wie vor so groß, dass wir eine Warteliste haben. Bis Juli 2021 sind wir voll ausgebucht. Wer sein Kind jetzt anmeldet, hat erst im August 2021 eine Chance, einen Platz zu bekommen“, erläutert Leiterin Simone Harms.

Deshalb will die Stadt Marlow als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin einen Neubau errichten. Kosten: 2,5 Millionen Euro. Der Neubau soll an das benachbarte, bereits sanierte Krippengebäude angebunden werden. Das alte Kindergartengebäude wird nach Beendigung der Bauarbeiten dann abgerissen.

81 Kita-Plätze sind geplant

Derzeit seien 69 Plätze vorhanden, erläutert Simone Harms weiter. Mit dem Neubau werde sich die Zahl der Krippenplätze von jetzt 24 auf 30 und die Anzahl der Kindergartenplätze von 45 auf 51 erhöhen. Insgesamt werden damit in der Kita künftig 81 Plätze zur Verfügung stehen.

Die Fördermittel in Höhe von 1,5 Millionen Euro wurden beantragt. Die Stadt wäre mit einem Eigenanteil in Höhe von rund 1 Million Euro beteiligt. Damit steht der Neubau der Kita Gresenhorst auf Platz 1 der Investitionen, die Marlow in den nächsten zwei Jahren plant. Im kommenden Jahr sollen die Bauarbeiten beginnen, 2022 sollen sie abgeschlossen sein.

Doch das hätte bedeutet, dass man für die Kinder für etwa anderthalb Jahre eine alternative Unterkunft hätte finden müssen. Da sei an die alte, leer stehende Schule gedacht worden. Doch um diese für einen vorübergehenden Kita-Betrieb herzurichten, hätte man um die 200 000 Euro investieren müssen. „Das wäre viel zu teuer geworden“, so der Marlower Bürgermeister. Im Übrigen habe ein Kostenvergleich ergeben, dass der Neubau nicht wesentlich teurer als eine Sanierung ist.

Europaweite Ausschreibung

An der Ausschreibung der Planungsleistungen für die sogenannte Grundlagenermittlung und die Projekt- und Planungsvorbereitung haben sich drei Planungsbüros beteiligt, berichtet Andrea Schwarze vom Bauamt. Sie seien sowohl den Stadtvertretern als auch dem ASB als Träger der Einrichtung ausführlich vorgestellt und mit diesen diskutiert worden. So sei das Raumkonzept umfassend mit den Kita-Mitarbeiterinnen abgestimmt worden.

„Alle drei Planungsbüros haben sehr gute Entwürfe abgeliefert“, ergänzt Norbert Schöler. Am Ende habe man sich für den Entwurf des Rostocker Architektenbüros aib Bauplanung entschieden. Den favorisierten auch die Mitarbeiterinnen der Kita. Simone Harms: „Dieser Entwurf entspricht voll unserem offenen Konzept.“ Offenes Konzept heißt auf den Punkt gebracht: freie Raumauswahl zu jeder Zeit des Tages und freie Angebotswahl.

Der Entwurf des Rostocker Architekturbüros bildet nun die Grundlage für die Ausschreibung der weiteren Planungsleistungen. Diese erfolgt europaweit und wurde in der vergangenen Woche von der Marlower Stadtverwaltung auf den Weg gebracht. Sie läuft bis zum 18. August. In der Sitzung der Stadtvertreter am 26. August soll dann über die Auftragsvergabe entschieden werden.

Außengelände bietet sehr viel Platz

Wer die Kita Gresenhorst besucht, dem fällt sofort die freizügige Außenanlage ins Auge. Sie ist etwa 5000 Quadratmeter groß und lädt nicht nur zum Toben, Klettern in Bäumen, Fußballspielen ein, sondern bietet durch den Bewegungshügel mit Rutsche, Hangelsteg, Hängebrücke, Tunnel und Wasserstrecke auch viele Möglichkeiten zum gemeinsamen Experimentieren mit Steinen, Holz, Erde, Wasser und Pflanzen. Seit 30. Juni 2010 trägt die Kita den Titel „ Haus der kleinen Forscher“.

Rutsche, Hangelsteg, Hängebrücke und Tunnel seien mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen und sollen deshalb überarbeitet werden, berichtet Simone Harms. „Aber auch dafür gibt es bereits einen Plan. Den möchten wir dann umsetzen, wenn der Neubau, auf den wir uns schon alle sehr freuen, steht.“

Von Edwin Sternkiker