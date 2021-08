Kitas in Ribnitz-Damgarten: Warum die Stadt den Essenszuschuss kürzt

Ribnitz-Damgarten

Er wird von Politikern der Bernsteinstadt als Standortvorteil angesehen, eine kleine Unterstützung, die sich in Mecklenburg-Vorpommern nur Ribnitz-Damgarten leistet. Jedes Kind, das eine Krippe, Kita, Tagespflege oder Schule in Ribnitz-Damgarten besucht, erhält pro verzehrtem Mittagessen einen Zuschuss auf den Preis der Mahlzeit. Das Ziel: Kinder zum Mittagessen in der Kita bzw. in der Schule zu motivieren. Mit 30 Cent pro Mahlzeit subventioniert die Stadtkasse das Essen für Schüler, mit 50 Cent das Essen für Krippen- und Kitakinder bzw. Kinder in der Tagespflege. Jetzt wird daran gerüttelt. Der Zuschuss soll gekürzt werden. Im Haushalt versickern soll das Geld dennoch nicht.

17 000 Euro gespart

Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Soziales der Stadtvertretung ist am Dienstag dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, den Zuschuss zu vereinheitlichen, so die Formulierung. Das bedeutet, dass der Zuschuss pro Mahlzeit für Krippen- und Kitakinder bzw. Kinder in der Tagespflege gekürzt wird. Statt 50 Cent pro Portion zahlt die Stadt nun 30 Cent. 17 000 Euro werden so laut Stadtverwaltung jährlich gespart.

Die Ausschussmitglieder gingen mit der Begründung der Verwaltung mit. Hintergrund der Einführung des Zuschusses sei seinerzeit die hohe Belastung der Eltern durch die Krippen- und Kitabeiträge gewesen. Mehrere Hundert Euro mussten Eltern monatlich dafür abdrücken. „Inzwischen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern die beitragsfreie Kita“, so Silke Kunz, Leiterin des Amtes für Bildung, Jugend und Soziales. Seit 1. Januar 2020 müssen Eltern für Krippe, Kita und Tagespflege keine Beiträge mehr zahlen.

Dadurch seien die Eltern entlastet worden. „Wir möchten den sozialen Aspekt beibehalten, aber die Zuschüsse auf einem einheitlichen Niveau haben“, so Silke Kunz. Im Vergleich zur Entlastung durch die Beitragsfreiheit entstehe eine sehr geringe Mehrbelastung der Eltern in Höhe von durchschnittlich 3,40 Euro. Sogenannte sozial schwache Haushalte können Essenzuschüsse über das Bildungs- und Teilhabe-Paket (BuT) beim Landkreis Vorpommern-Rügen beantragen.

Der Finanzausschuss behandelt das Thema am Donnerstag, 5. August. Dessen Vorsitzender, Frank Kasch, deutete während der Sitzung des Bildungsausschusses – Kasch ist hier Mitglied – bereits an, dass es keinen sachlichen Grund für unterschiedlich hohe Zuschüsse gebe. Der Hauptausschuss und abschließend die Stadtvertretung beschäftigen sich ebenfalls mit dem Thema. Die Kürzung soll ab 1. Januar 2022 in Kraft treten, also mitten im Schuljahr.

Die Eltern der betroffenen Kinder werden das vor allem am Preis merken. Das Essen könnte teurer werden. Mit der Ab- und Verrechnung der Zuschüsse haben die Eltern jedoch nichts zu tun. Das geschieht in Abstimmung zwischen dem Träger der jeweiligen Einrichtung und der Stadt.

Einsparung soll reinvestiert werden

Insgesamt bezuschusst die Stadt das Schulessen aktuell mit etwa 63 000 Euro pro Jahr. 17 000 Euro davon werden aufgrund der Kürzung ab dem kommenden Jahr eingespart, sollen aber „für die Kinder- und Jugendförderung, speziell im Bereich Essensversorgung, verwendet werden“. Damit sind vor allem die städtischen Schulen gemeint. So müsse beispielsweise die Mensa der neuen Grundschule des Bildungscampus in Ribnitz ausgestattet werden. Die Kosten hier, etwa für Tische und Stühle, müsse die Stadt komplett selbst tragen. Auch die nun wieder betriebene Kantine am Bleicherberg, in der derzeit die Kinder der Bauermeister-Grundschule und der Grundschule der Bernsteinschule versorgt werden, könne neu ausgestattet oder angenehmer gestaltet werden.

Auf den Einwand, dass davon nur die Schulkinder, und nicht die Kita-Kinder profitieren würden, entgegnete die Verwaltung, dass aus den Kitakindern irgendwann Schulkinder werden, die dann auch etwas von den Investitionen haben.

Der Essenszuschuss in Ribnitz-Damgarten stand vor einiger Zeit sogar komplett vor dem Aus. Ende Oktober 2019 hatte sich der Finanzausschuss damit befasst. Auch damals argumentierte die Verwaltung mit der beitragsfreien Kita ab 1. Januar 2020. Der Beschlussvorschlag wurde damals in die Verwaltung zurückverwiesen mit der Forderung, eine aussagekräftigere Begründung für die komplette Streichung der Zuschüsse zu formulieren.

