Klarschiff.MV: So funktioniert’s

Bad Sülze

Im Amt Recknitz-Trebeltal ist seit Montag, 26. Juli, der Mängelmelder Klarschiff.MV freigeschaltet. Die OZ hat das Prozedere einmal am Desktop-PC durchgespielt. Das Beispiel: die marode Einfahrt von der Landesstraße 19 in die Dietmar-Roßdeutscher-Straße in Bad Sülze. Eine Stelle, über die jedes Auto holpern muss, wenn es von der L 19 zur Bad Sülzer Schule fahren soll.

Dieses Holperstelle in Bad Sülze haben wir beim Amt per Klarschiff-Mängelmelder gemeldet. Quelle: Edwin Sternkiker

So funktioniert’s

Im ersten Schritt rufen Sie die Internetseite www.klarschiff-mv.de auf. Auf der Startseite finden Sie neben einigen Erläuterungen einen blauen Button „Meldungen erstellen oder ansehen“. Mit Klick auf diesen wird eine Landkarte geöffnet. Nun können Sie Ihr Problem melden.

In einem der ersten Schritte muss ein Ort ausgewählt werden. Quelle: Screenshot/www.klarschiff-mv.de

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start!“. Im ersten von vier Schritten werden Sie nach dem Ort des Problems gefragt. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können den Ort oder auch die Straße im Suchfeld eingeben. Sie können die Karte ranzoomen und auf den Ort in der Karte klicken. Oder Sie können sich per GPS orten lassen „Ortung“. Das bietet sich an, wenn Sie mit dem Smartphone gerade an Ort und Stelle des Problems sind. Der gewählte Ort wird mit einer grauen Sprechblase angezeigt.

Im zweiten Schritt geht es ums „Was?“. Sie können ein Problem melden oder eine Idee vorschlagen, etwa wenn Sie eine Stelle gefunden haben, an der Bänke aufgestellt werden könnten. Wir haben ein Problem gemeldet, das nun spezifiziert werden soll. In den Hauptkategorien kann man beispielsweise „Müll“ oder „Parken“ auswählen. Wir wählen die Hauptkategorie „Gehweg/Radweg/Straße“. In der Unterkategorie wird das Problem genauer eingeordnet. Wir wählen: „bauliche Gefahrenstelle“.

Das Problem kann kategorisiert und beschrieben werden. Auch ein Foto kann hochgeladen werden. Quelle: Screenshot/www.klarschiff-mv.de

Im dritten Schritt können Sie ein Foto hochladen. Wichtig ist, dass Sie mit dem Bild keine persönlichen Rechte Dritter verletzen. Das Bild und die Meldung werden später nochmals geprüft, bevor die Meldung freigegeben wird.

Aufwendige Mail-Bestätigung

Im vierten Schritt müssen Sie eine gültige E-Mail-Adresse angeben. An diese soll eine Bestätigungsmail geschickt werden. Hier muss die Meldung nochmals bestätigt werden, bevor die Meldung geprüft und freigegeben werden kann. Wird die Meldung nicht innerhalb von 24 Stunden bestätigt, wird sie wieder gelöscht.

In unserem Test gestaltete sich das weitere Vorgehen etwas umständlich. Weil wir auch ein Bild hochgeladen haben, bekamen wir gleich zwei E-Mails. Eine zur Bestätigung des Bildes und eine für die gesamte Meldung. In den E-Mails gab es jedoch keine Verlinkung, sondern nur eine ausgeschriebene Internetadresse. Diese musste somit zweimal aufwendig kopiert und in die Adresszeile des Browsers kopiert werden. Dann war das Problem gemeldet.

Von Robert Niemeyer