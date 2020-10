Klausdorf

Er kennt sich aus im Vorpommernhus, kann man ihn doch in Klausdorf getrost schon als Stammgast bezeichnen: Ingo Oschmann. Am Sonnabend, dem 24. Oktober, steht er um 20 Uhr wieder hier auf der Bühne, und es heißt „Mit Abstand. Mein bisher bestes Programm.“

Ingo Oschmann hat ein Paket aus seinen besten Nummern geschnürt, die ohne Bühnenbeteiligung und mit Abstand am besten sind. Ungewöhnliche Zeiten erfordern eben ungewöhnliche Maßnahmen, und da ist der Bielefelder ganz groß. Alle seine Shows in Zeiten von Corona wurden bis jetzt von Presse und Publikum gefeiert und hochgelobt, denn er nimmt nicht nur die Herausforderung an, er meistert sie auch mit Bravour.

Anzeige

Stand-up, Zauberkunst und Improvisation

Ingo sucht trotz Distanz die Nähe zu seinem Publikum und schafft einen besonderen, persönlichen Abend. Stand-up, Zauberkunst, Improvisation geben sich im Sekundentakt die Klinke in die Hand, wobei auch der Tiefgang nicht zu kurz kommt.

Diese Zeit wird in die Geschichte eingehen und irgendwann wird dich jemand Fragen: „Wo warst du damals in der Corona Krise?“ Zu Hause? Und du kannst sagen: „Nein, bei Ingo Oschmann. Wir haben für einen Moment gemeinsam die Krise weggelacht, und es tat unglaublich gut.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Kleine Zaubereien sollen nicht fehlen

Ingo Oschmann sagt über seine Vorstellungen: „Ich spreche auch mal ernstere Themen an, es geht um Lebenskrisen und Situationen, die wir gerne ändern würden, es aber doch nicht tun. Das kennt ja jeder. Natürlich ist es auch lustig und mit sehr viel Improvisation. Kein Abend ist wie der andere, und die Leute sollen auch dann Spaß haben, wenn sie mehrfach in mein Programm kommen.“ Natürlich werden in seinem Programm die kleinen Zaubereien nicht fehlen.

Seit 1994 ist der 51-jährige Ingo Oschmann nicht nur bundesweit erfolgreich mit seinem Bühnenprogramm in Deutschland und der Schweiz unterwegs, er ist ebenso in verschiedenen TV-Sendungen zu Gast: „Quatsch Comedy Club“ mit Thomas Herrmanns, „So lacht der Norden“ sowie in verschiedenen Talk-Formaten wie „Riverboat“ oder „Kölner Treff“.

Die OZ vergibt drei Freikarten

Für die treuen OZ-Leser gibt es eine Überraschung: Der Vorpommernhus-Verein aus Klausdorf stellt uns dreimal eine Freikarte für Ingo Oschmann zur Verfügung. Sie müssen nur etwas Glück haben und am Mittwoch um 12 Uhr unter 03831/206760 eine freie Leitung erwischen. Da die Karten schnell weg sein werden, sollte man sich sputen.

Für alle, die kein Glück hatten: Tickets für das Oschmann-Feuerwerk gibt es in der Tourismuszentrale in Stralsund und direkt im Vorpommernhus, Telefon 038323/81442.

Von mn/iso