Kleiner Geldsegen für Gemeinden des Amtes Darß/Fischland

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der meisten Kommunen im Bereich des Amtes Darß/Fischland können sich die Hände reiben: Die Verwaltungsarbeit wird günstiger, die sogenannte Amtsumlage sinkt. Mit einem Abschlag in Höhe von rund 66 000 Euro profitiert Prerow am meisten, immerhin rund 23 000 Euro weniger muss das Boddendorf Wieck für die Amtsverwaltung aufbringen. Anders Ahrenshoop: Weil der Künstlerort bei der Einstufung vor zwei Jahren vergleichsweise günstig dastand, muss nun mehr für die Verwaltungsarbeit bezahlt werden – immerhin rund 15 600 Euro. Die Mitglieder des Amtsausschusses haben den Etat der Verwaltung – die Amtsumlage ist dabei ein Teilaspekt – während der jüngsten Zusammenkunft einmütig beschlossen.

Dass die Kommunen in diesem Jahr weniger für die Arbeit der Amtsverwaltung zahlen müssen, liegt mitnichten daran, dass die Verwaltung günstiger geworden ist. Es liegt an einer Deckelung der Summe, die die Kommunen aufbringen müssen auf 2,5 Millionen Euro. Laut der Leiterin des Finanzamtes im Amt Darß/Fischland, Cornelia Prehl, betrug der Umlagebetrag im Jahr davor mehr als 2,72 Millionen Euro. Nicht ausgegebenes Geld der Vorjahre wurde nun für die Entlastung der amtsangehörigen Kommunen eingesetzt.

Geld für Infrastrukturprojekte

„Damit kann man schon etwas machen“, sagt der Prerower Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) mit Blick auf das eingesparte Geld. „Das wird sich positiv auf manche Projekte auswirken.“ Er gehe davon aus, dass die Summe am Ende in laufenden Infrastrukturprojekten landen werde. Spontan fällt dem Bürgermeister in diesem Zusammenhang die Erneuerung von Straßenlaternen ein. Allerdings wurde in dem Ostseebad noch kein Haushalt für das laufende Jahr beschlossen, sodass über die konkrete Verwendung des eingesparten Geldes noch nichts gesagt werden kann. René Roloff zufolge werden sich zuallererst die Mitglieder des Finanzausschusses der Gemeindevertretung mit dem Thema befassen.

Gleichzeitig zeigte sich der Prerower Bürgermeister erfreut, dass die Verwaltung trotz einer geringeren Amtsumlage nicht die Leistungen herunter fahre. „Es wird gespart, ohne Effizienz zu verlieren“ sagt René Roloff. Ganz im Gegenteil, vakante Stellen in der Verwaltung würden nachbesetzt, die Zahl der Beschäftigten sogar erhöht.

Kreisumlage „frisst“ Ersparnis

Das Freudenkonzert will die Wiecker Bürgermeisterin Anke Schüler (Wählergemeinschaft Wir für Wieck) nicht gleich mitsingen. Das gesparte Geld sei nämlich schon wieder ausgegeben – für eine gestiegene Kreisumlage. Demzufolge hätten die Wiecker Einwohnerinnen und Einwohner von dem Geldsegen erst einmal nichts. Allerdings: Der Haushalt der Kommune soll erst während der Sitzung der Gemeindevertretung Anfang März beschlossen werden. Wieck ist aktuell schuldenfrei, das solle auch so bleiben, sagt Anke Schüler.

Gleich eine ganze Reihe von Vorhaben schüttelt die Dierhäger Bürgermeisterin Christiane Müller (Wählergemeinschaft Bündnis für Dierhagen) aus dem Ärmel. Verschiedene Straßenbauprojekte gehören ebenso dazu wie die Erweiterung der Kindertagesstätte. Das Ostseebad vor den Toren der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst kann sich in diesem Jahr über eine um rund 39 000 Euro geringere Umlage für die Verwaltung durch das Amt Darß/Fischland freuen. Die Summe entlaste den Haushalt der Kommune. Die Deckelung des Umlagebetrages sei ein gutes Zeichen an die amtsangehörigen Kommunen.

„Geschenke“ gab’s auch schon früher

Wie sich die Ersparnis von rund 30 000 Euro in Born auswirken wird, da ist sich der Bürgermeister des Boddendorfes noch nicht ganz sicher. „Wir haben noch keinen beschlossenen Haushalt“, betont Gerd Scharmberg (Liste Bürger für Born). Das Amt habe sparsamer gearbeitet, als es in den Plänen der Vorjahre stand. Das zusätzliche Geld, so der Bürgermeister, „können wir gut im Straßenbau anlegen“. Auch früher wurde schon mal von den Gemeinden zu viel gezahlte Amtsumlage zurückgegeben. Die Ersparnis basiere darauf, dass die Kommunen in den Vorjahren mehr als erforderlich gezahlt hätten.

