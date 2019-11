Kleines Festival bringt Glanz und Glamour nach Ahrenshoop

Ahrenshoop

Mit den Filmnächten hat sich die Kurverwaltung des Künstlerortes ein wenig Glanz und Glamour in den Ort geholt. Das kommt mittlerweile gut an. Die Ahrenshooper Filmnächte haben im Hotel The Grand inzwischen ein dauerhaftes Zuhause gefunden. Im vergangenen Jahr kamen rekordverdächtige 1400 Besucher zu den einzelnen Vorführungen. Erfolgreich war damit auch das Wagnis, die Veranstaltung vom September in den November zu verschieben.

Das war innerhalb der Kurverwaltung gar nicht mal die einhellige Meinung. Einige hatten richtig Bauchschmerzen angesichts des Plans von Kurdirektor Roland Völcker. Gelohnt hat sich das Experiment, wie es Andrea Krüger, zuständig für Presse und Marketing, nennt, aber auf jeden Fall. Zur 15. Auflage des kleinen Filmfestivals in Ahrenshoop haben verschiedene Hotels eigene Arrangements ersonnen. „Ein Reisegrund sind die Filmnächte allemal“, sagt Andrea Krüger. Einige Urlauber planten ihren Aufenthalt so, dass sie in den Genuss der Filme kommen.

Beginn in der Strandhalle

Vor 15 Jahren war das noch ganz anders. In der Strandhalle fanden die Vorführungen statt, erinnert sich Andrea Krüger. Regelrecht gezittert haben die Organisatoren, ob so eine Veranstaltung – damals noch im August – in dem Ort überhaupt ankommt. Damit es bei der Preisverleihung wenigstens einigermaßen belebt zuging, wurden vorsichtshalber viele Gäste eingeladen.

Das ist heute nicht mehr nötig. Nach dem „Umzug“ von August über September und im vergangenen Jahr in den November sind zumindest die Eröffnung und Preisverleihung regelmäßig ausgebucht. Gut gefüllt mit Cineasten zeigte sich zuletzt auch der zum Kino umfunktionierte Saal im The Grand.

Hohe Förderung im Vorjahr

Das lässt sich die Kurverwaltung auch einiges kosten. Über konkrete Zahlen will Andrea Krüger zwar nicht reden, aber im vergangenen Jahr gab es eine Förderung der Filmnächte Ahrenshoop in Höhe von 80 000 Euro. Damit wurden unter anderem großformatige Werbebanner in Berlin und Rostock finanziert und das kleine Filmfestival auf der Halbinsel publik gemacht.

Auch nach den 15 Jahren sind die Filmnächte ein Zuschussgeschäft, so die Marketingchefin der Ahrenshooper Kurverwaltung. Der zunehmende Erfolg aber zeige, dass sich dieses finanzielle Engagement lohne, das Ostseebad so auch bei ganz speziellem Klientel bekannter werde.

„Klassentreffen“ für Filmschaffende

Die Ahrenshooper Filmnächte haben sich ganz den jungen deutschen Filmproduktionen verschrieben. Laut Andrea Krüger empfinden die Schauspieler, die bislang zu dem Festival angereist sind, die familiäre, geradezu intime Atmosphäre als überaus positiv. Das mehrtägige Festival sei wie eine Art Klassentreffen, das viel Raum für Gespräche biete. Dieses Angebot nähme auch das Publikum wahr, das nach den Vorführungen, Regisseuren und Darstellern geradezu Löcher in den Bauch frage. Dieses große Interesse würden die Beteiligten aber als angenehm empfinden.

Fest zugesagt haben in diesem Jahr die Schauspielerin Maj-Britt Klenke (Das freiwillige Jahr), der Regisseur Florian Koerner von Gustorf (Was gewesen wäre) oder die Darsteller Carlo Kitzlinger (7500) und Marc Ben Puch (Sag du es mir). In der Jury wirken Henry Hübchen und Max Moor mit, abgesagt hat Antje Traue, für die nun kurzfristig Ersatz gesucht wird.

Die 15. Ahrenshooper Filmnächte werden am Mittwoch, dem 13. November, um 19 Uhr eröffnet. Für den musikalischen Rahmen sorgt das Keimzeit Akustik Quintett. Bis Samstag sind sechs Filme im Wettbewerb zu sehen, drei Beiträge von Stipendiaten des Künstlerhauses Lukas laufen im Sonderprogramm.

Weitere Infos unter www.ostseebad-ahrenshoop.de

Von Timo Richter