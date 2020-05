Das Ehepaar Göttel bezeichnet sich als Wandervögel. Sie sind beruflich viel rumgekommen – haben in der Schweiz und Lybien gelebt. Ihren ersten Ruhesitz haben sie in Ribnitz-Damgarten gefunden. Ob es der letzte bleibt, ist ungewiss.

Karin Göttel ist in Südwestafrika, heute Namibia, geboren. Sie lebt seit 2019 in Ribnitz-Damgarten - zuvor waren sie und ihr Mann in der ganzen Welt unterwegs. Quelle: Juliane Schultz