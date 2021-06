Kleingarten-Zoff in Marlow: Beteiligte finden Kompromiss

Marlow

Im Streit um die Kleingartenanlage „Hinter der Wieck“ haben sich die Beteiligten offenbar auf einen Kompromiss geeinigt. Am Donnerstagabend hatte es ein Gespräch zwischen Vertretern der Verwaltung und der Stadtpolitik sowie Mitgliedern des betroffenen Kleingartenvereins gegeben. Das Ergebnis: Der Verein bekommt etwas mehr Zeit, um die Parzellen leer zu ziehen.

Zum Hintergrund: Im Rahmen der jüngsten Stadtvertretersitzung in Marlow hatten Kleingärtner des Kleingartenvereins „Eintracht“ an der Grundschule protestiert. Die Anlage mitten in der Stadt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Sportplatz soll Eigenheimen weichen. Aus Sicht der Vereinsmitglieder eine überraschende Entwicklung. Bereits zum kommenden Jahr wurde der Pachtvertrag für die Anlage vonseiten der Stadt gekündigt.

Pachtvertrag bis 30. September 2023

Nun einigten sich beide Seiten auf eine Verlängerung bzw. auf einen kurzfristigen neuen Pachtvertrag, vorerst bis zum 30. September 2023. „Das ist eine Lösung, mit der beide Seiten leben können“, sagt Marlows Bürgermeister Norbert Schöler. „Es war ein ordentliches Treffen. Das ist ein Kompromiss, mit dem wir leben können“, sagt auch Christian Awe, Vorsitzender des Kleingartenvereins. Laut Awe gebe es die Möglichkeit, je nach Fortschritt des Planverfahrens bzw. der Arbeiten, die Anlage noch etwas länger zu nutzen.

Die Kleingartenanlage "Hinter der Wieck". Quelle: Volker Stephan

Der sogenannte Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan für das Wohngebiet „Auf der Wieck“ war im Februar gefasst worden. Bereits 2016 war darüber erstmals diskutiert worden. Damals umfasste das B-Plan-Gebiet etwa 1,4 Hektar. Das war den Investoren, der Landesgrunderwerb Mecklenburg-Vorpommern (LGE, siehe Infobox), jedoch offenbar zu wenig. Die Fläche wurde deutlich vergrößert, und zwar auf 4,2 Hektar. 30 bis 40 Eigenheime sollen hier nun entstehen.

Kritik an Informationspolitik

Die Krux an der Sache war offenbar die Namensgebung des Wohngebietes. Mit dem Titel „Auf der Wieck“, mit dem der B-Plan bis heute bezeichnet wird, wähnten sich die Pächter der Kleingartenanlage in Sicherheit, liegen ihre Gärten doch aus ihrer Sicht hinter der Wieck. In der kleineren Variante war das B-Plangebiet auch ursprünglich durch den Kleingarten begrenzt.

Mit der Vergrößerung der Fläche wurde das Gartengebiet einbezogen. Vonseiten der Verwaltung heißt es, dass es offiziell keinen Bereich hinter der Wieck gebe, also der gesamte Bereich auf der Wieck liege, auch der Kleingarten. Ob des beibehaltenen Titels „fühlten wir uns aber nicht angesprochen“, erklärt Christian Awe. Hellhörig wurden er und die Mitglieder erst, als im März das Gelände vermessen wurde.

Das ist die LGE Die Landesgrunderwerb Mecklenburg-Vorpommern GmbH unterstützt unter anderem Städte und Gemeinden bei der Planung von Bauprojekten. Sie hilft außerdem bei der Erstellung von Konzepten wie Klimaschutzkonzepten oder bei der Suche nach Fördermitteln. Auch investiert die LGE selbst in die Entwicklung von Wohngebieten und vermarktet diese auch. So wie im Wohngebiet „Auf der Wieck“ in Marlow. Gesellschafter der LGE sind zu sechs Prozent das Land Mecklenburg-Vorpommern und zu 94 Prozent die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH. Deren Gesellschafter ist wiederum mit 50,5 Prozent ebenfalls das Land Mecklenburg-Vorpommern. Seit 2004 bildet die LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH zusammen mit der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH den Unternehmensverbund zur Landesentwicklung. Gemeinsam arbeiten die Unternehmen für die Entwicklung des Landes, seiner Regionen, Städte und Gemeinden. Zu diesem Unternehmensverbund gehört auch die Gut Dummerstorf GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH.

Ein Kritikpunkt in der Geschichte: Die Informationspolitik der Verwaltung und der Stadtvertretung. Awe hätte sich gewünscht, „dass mal einer anruft“.

Die Stadtverwaltung und die Stadtpolitik dagegen weisen die Kritik zurück, nicht ausführlich informiert zu haben. Lange sei bekannt gewesen, dass das Gebiet vergrößert wurde. Die Sitzungen, in denen der B-Plan behandelt wurde, seien öffentlich gewesen. Außerdem wurde der Aufstellungsbeschluss im „Marlow Kurier“, dem verwaltungseigenen Informationsblatt, das an die Haushalte verteilt wird, veröffentlicht.

Mehr Bürgernähe gewünscht

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass während der öffentlichen Behandlung des Themas vor allem zuletzt zwar die Vergrößerung der Fläche, der Kleingarten und seine Nutzer jedoch nicht explizit angesprochen worden waren, weder bei der Unterzeichnung des städtebaulichen Vertrages mit der LGE im vergangenen Jahr noch bei der Beschlussfassung in der Stadtvertretung im Februar. Oftmals laufen diese Sitzungen ohnehin ohne größere Debatte ab. Einstimmig beschlossen die Stadtvertreter den neuen, größeren B-Plan.

Sitzungen anderer politischer Gremien finden in Marlow nicht öffentlich statt, so auch die Treffen des Bauausschusses, der sich sicherlich auch mit dem Thema beschäftigt haben dürfte.

Im Vorfeld der Sitzung der Stadtvertreter im Juni hatte es zudem in den vorangegangenen Ausgaben des Marlow-Kuriers keine Veröffentlichung der Tagesordnung dazu gegeben. Es war mit Bekanntgabe des Termins der Sitzung auf die Internetseite und den Schaukasten am Rathaus verwiesen worden, wo die Tagesordnung einzusehen war. Im Nachgang der Sitzung war aus dem „Marlow Kurier“ der Beschluss veröffentlicht worden, aus dem der normale Bürger „nicht schlauer wird“, wie Christian Awe sagt.

Letztlich dürfte der Informationsweg wohl rechtens sein, die Kleingärtner hätten sich allerdings ein wenig mehr Bürgernähe im Sinne einer persönlichen Ansprache gewünscht.

Die hat es zumindest im Nachhinein jetzt gegeben. Dass die Kleingärtner die Anlage bis Ende September 2023 nutzen können, gebe Zeit, diese umzusiedeln. Der Kleingartenverein hat zwei weitere Anlagen. Die nun betroffenen Kleingärtner sollen auf hier freie Parzellen verteilt werden. Und künftig wolle man außerdem weiterhin in Kontakt bleiben.

Von Robert Niemeyer