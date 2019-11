Kleinhempel-Haus in Ahrenshoop kann abgerissen werden

Ahrenshoop

Das sogenannte Kleinhempel-Haus im Töpferweg im Ahrenshooper Ortsteil Althagen kann abgerissen werden. Die Kreisverwaltung hat der Kommune inzwischen die genehmigten Unterlagen zugesandt. Die Gemeindevertretung hatte noch in der vergangenen Wahlperiode ihre Zustimmung für den Abriss gegeben. Damit ist eine Initiative gescheitert, mit der das vor 1800 errichtete Gebäude unter Denkmalschutz gestellt werden sollte, um Abriss und Neubau von Ferienwohnungen zu verhindern (die OZ berichtete).

Designpionierin Gertrud Kleinhempel hatte das Haus 1927 erworben. Sie war eine der ersten Professorinnen in Deutschland, lebte und arbeitete in dem Haus. Das war infolge eines Hochwassers 1872 stark beschädigt, wurde aber in der äußerlichen Ursprünglichkeit wiederaufgebaut.

Vergeblicher Sturmlauf

Während die Denkmalbehörde des Landkreises keine Anhaltspunkte sah, das Haus unter Schutz zu stellen, konterte der Hamburger Denkmalpfleger Geerd Dahms gleich mit mehreren Argumenten für das Ansinnen der Initiative, das Haus im Töpferweg unter Denkmalschutz zu stellen.

Die Töpferin Katharina Klünder, für den Förderkreis Ahrenshoop Mitglied in der Gemeindevertretung, hatte in erster Reihe für den Erhalt des Hauses gekämpft. Sie zeigte sich enttäuscht, dass die Denkmalbehörde der Kreisverwaltung nicht zu einer Neubewertung gekommen sei. Gegen die Absicht, anstelle des Hauses Ferienwohnungen zu bauen, seien auch Verwalter des Nachlasses Gertrud Kleinhempels in Dresden Sturm gelaufen, sagt Katharina Klünder.

Bauausschuss beteiligt

Auch der Ahrenshooper Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU) bedauert den Verlust des Hauses. Die Entscheidung musste nach Vorgaben des Baugesetzbuches seinerzeit so getroffen werden. Der Initiative für den Erhalt des Hauses „kann ich aber viel abgewinnen“, sagt Benjamin Heinke. Der Bauausschuss der Gemeindevertretung werde sich intensiv mit der Frage auseinandersetzen, wie solche traditionellen und historisch bedeutsamen Häuser wie das Kleinhempel-Haus künftig geschützt werden können. Derartige Fragen seien aber stets im Einvernehmen mit den jeweiligen Eigentümern zu klären.

Von Timo Richter