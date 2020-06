Klockenhäger Eselfohlen hat jetzt einen Namen

Klockenhagen

Ob er weiß, dass der FC Liverpool in diesem Jahr englischer Meister geworden ist? Okay, mit Fußball hat das Eselfohlen des Eselhofes Klockenhagen sicherlich nicht viel am Hut, obwohl er ein recht stürmisches Gemüt hat, wie Eselhof-Chefin Angela Heinze berichtete. Dennoch teilt sich der kleine Racker nun den Vornamen mit dem deutschen Trainer des Liverpool FC. Auf den Namen Jürgen wurde der Kleine am Sonntag getauft, genauer auf den Namen Jürgen Arno. Taufpatin war Luisa Beuster aus Borg.

Taufpatin brauchte Heu

„Ich wollte eigentlich nur Heu holen. Frau Heinze schenkte mir das Heu. Und ich fragte, wie ich mich erkenntlich zeigen könnte. Da entstand die Idee, ich könnte Patin des Eselfohlens sein“, erklärt die 31-Jährige. Jeden Monat zahlt sie einen Beitrag an den Eselhof. „Und einmal pro Woche komme ich vorbei“, sagte Luisa Beuster, „der Hof ist toll, sehr familiär, eine schöne Atmosphäre.“

Anzeige

Dass Jürgen Arno nun einen Doppelnamen hat, hat damit zu tun, dass der Eselhof selbst im Internet um Namensvorschläge gebeten hatte. Etwa 2000 Menschen nahmen teil. Gesucht wurde ein Vorname mit J. Den zweiten Namen hatte die Taufpatin gewählt.

Weitere OZ+ Artikel

Die Regengüsse am Nachmittag hatten dem kleinen Tauffest auf dem Eselhof-Gelände einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Bis zu den Regenschauern sei die Veranstaltung jedoch gut besucht gewesen, sagte Angela Heinze.

Ein Drittel des Jahresumsatzes fehlt

Wie viele andere Einrichtungen dieser Art kämpft auch der Eselhof mit den Folgen der Corona-Krise. Etwa ein Drittel des Jahresumsatzes fehlen. „Ein bisschen was holen wir noch auf“, ist sich Wolfgang Heinze, der den Hof vor zehn Jahren mit Angela Heinze gegründet hat, sicher. Aber die Zahlen der Vorjahre werden wohl nicht erreicht. Wenige Tage vor Pfingsten durfte der Eselhof wieder öffnen.

Die Corona-Auflagen zu erfüllen, sei ein wenig kompliziert, so Angela Heinze. „Es ist mehr Aufwand. Aber es muss ja irgendwie.“ Das Hauptproblem sei dabei noch nicht einmal, dass der Hoff lange geschlossen bleiben musste. Da kaum jemand in den Urlaub fahre, sei die Tierpension ein Totalausfall. „Die Pension bringt uns normalerweise über den Winter“, so Wolfgang Heinze. Derzeit ist die Tierpension zu 50 Prozent ausgelastet, für die Jahreszeit ein sehr geringer Wert.

Gezeigt hätten die vergangenen Wochen aber auch, dass viele Menschen den Eselhof unterstützen. Manche, die die Pension gebucht hatten, hätten das Geld nicht zurückgefordert, sondern als Guthaben stehen lassen. Manche hätten das Geld sogar gespendet. „Die Menschen halten zu uns. Das baut auf“, so Angela Heinze.

Es sei sogar möglich gewesen, ein wenig zu investieren. Ein paar kleinere, neue Spielgeräte konnten trotz Corona-Krise angeschafft werden. „Wir müssen ja investieren. Sonst geht es nicht weiter“, so Wolfgang Heinze.

Die Mitarbeiter jedenfalls seien motiviert, weiter für den Eselhof zu kämpfen. „Alle wissen, dass dieses Jahr ein besonderes Jahr ist“, so Wolfgang Heinze. Wichtig sei, über den Winter zu kommen. „Abgerechnet wird zum Schluss“, sagt Heinze hoffnungsvoll. Nach der Eseltaufe am Sonntag feiert der Eselhof am 1. August erneut, und zwar das Zehnjährige Bestehen des Hofes sowie 15 Jahre Tierpension.

Von Robert Niemeyer