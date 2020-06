Klockenhäger diskutieren über Hochwasserschutz

Ribnitz-Damgarten

Auch in dieser Woche finden wieder Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt. Wegen der Corona-Krise gelten weiterhin besondere Hygiene- und Abstandsregeln.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Mittwoch, 3. Juni, findet die nächste Sitzung des Ortsbeirates Klockenhagen statt. Das Gremium tagt jedoch nicht wie gewohnt in Klockenhagen, sondern im Rathaussaal in Ribnitz. Beginn ist um 18 Uhr. Unter anderem wird über den aktuellen Stand der Planungen zum Hochwasserschutz in Klockenhagen informiert.

Am Donnerstag, 4. Juni, tagt der Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens. Die Sitzung im Rathaussaal in Ribnitz beginnt um 18 Uhr. Unter anderem geht es um die aktuelle Haushaltslage der Stadt Ribnitz-Damgarten.

Amt Recknitz-Trebeltal

Der Kultur- und Sozialausschuss der Gemeindevertretung Eixens tagt am Donnerstag um 18 Uhr im Gemeindezentrum in der Barther Straße 24. Unter anderem beraten die Ausschussmitglieder, wie das Areal des Eixener Sees weiterentwickelt werden kann. Darüber hinaus geht es um die geplante Kita in der Gemeinde sowie um das Soforthilfeprogramm für Bibliotheken.

Sowohl im Amtsbereich Barth als auch in Marlow und auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst finden in dieser Woche keine öffentlichen kommunalpolitischen Sitzungen statt.

Von Robert Niemeyer