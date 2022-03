Klockenhagen/Ribnitz-Damgarten

Die Mitglieder des Ortsbeirates Klockenhagen haben sich erneut hinter den Bau einer neuen Kita und hinter den geplanten Standort in der Dorfmitte gestellt. Am Mittwochabend befürworteten sie mit sechs Ja-Stimmen bei einer Nein-Stimme den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über den einfachen Bebauungsplan Nr. 108 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Neubau Kindertagesstätte Klockenhagen“. Damit ist das ­B-Planverfahren einen weiteren Schritt vorangekommen. In ihrer nächsten Sitzung liegt der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss dann den Stadtvertretern zur Abstimmung vor. Zuvor passiert er den Hauptausschuss.

Bauherr ist die ASB „Küstenkinder“ gGmbH als der Träger der bestehenden Kita. Mit dem geplanten Neubau soll die Kapazität von jetzt 50 Plätzen auf insgesamt 63 Plätze erhöht werden. 18 im Krippen- und 45 im Kindergartenbereich.

24 Kinder stehen auf der Warteliste

Seit Jahren reicht diese Kapazität nicht aus, um den Bedarf zu decken. Dementsprechend lang ist die Warteliste. Auf der stehen derzeit 24 Kinder, informierte Kita-Leiterin Diana Berlin auf OZ-Anfrage. Dabei handelt es sich um 19 Kinder, die bereits in Klockenhagen wohnen bzw. deren Eltern nach Klockenhagen ziehen wollen. Fünf Anmeldungen kommen aus Ribnitz-Damgarten. Von den Kindern, die derzeit in der Einrichtung betreut werden, würden 78 Prozent aus Klockenhagen, Borg, Altheide, Hirschburg und Neu Hirschburg kommen, 22 Prozent aus Ribnitz-Damgarten.

Kritisiert wurde das Vorhaben in der Sitzung des Ortsbeirates erneut von Ausschussmitglied Wolfram Kiupel (fraktionslos). Die einzige größere Grünfläche im Ort, die zudem der historisch gewachsene Mittelpunkt des Ortes Klockenhagen und für öffentliche Zwecke sowie als Sport- und Spielplatz angelegt worden sei, solle nun an der Bevölkerung vorbei für den Bau einer neuen Kita genutzt werden, sagte er. Hier gehe es doch nur um Kommerz, so wetterte er weiter.

Der Kita-Neubau sei überhaupt nicht erforderlich, die Sanierung des alten Gebäudes würde ausreichen, behauptete er zum wiederholten Male. Das sehen allerdings die Mitglieder der Stadtvertretung, des Bauausschusses und des Hauptausschusses anders. Mit großer Mehrheit bzw. sogar einstimmig sprachen sie sich für den Bau einer neuen Kita aus, und zwar in der Dorfmitte. Das wird auch von Eltern, Erzieherinnen sowie eben auch von allen Mitgliedern des Ortsbeirates Klockenhagen, mit Ausnahme von Wolfram Kiupel, unterstützt.

Er verwies in der Sitzung am Mittwoch noch einmal darauf, dass Hunderte Menschen eine Unterschriftenliste gegen den Neubau in der Dorfmitte unterzeichnet hätten. Das könne man doch nicht so einfach negieren, sagte Wolfram Kiupel. Einwohner Ulrich Borchert, der über viele Jahre Vorsitzender des Ortsbeirates war, konterte und warf ihm vor, diese Unterschriften mit sehr „fragwürdigen Methoden“ gesammelt zu haben, um möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner per Unterschrift zur Ablehnung des geplanten neuen Kita-Standortes in der Dorfmitte zu bewegen.

Sanierung wäre unverhältnismäßig teuer

Wie Kiupel dabei vorging, darüber informierte Einwohner René Christel bereits im August letzten Jahres in der Stadtvertretersitzung. Um ihn und seine Partnerin zur Unterschrift zu bewegen, habe Wolfram Kiupel darauf verwiesen, dass bereits 187 Leute unterschrieben hätten „und dann die Frage gestellt: ,Oder wollen Sie, dass die Kita den Ort verlässt?’“ Damit sei suggeriert worden, dass, wenn man nicht unterschreibt, die Kita in Klockenhagen in Gefahr sei, sagte Christel. Er habe von anderen Eltern erfahren, so schilderte er damals weiter, dass auch ihnen genau das vermittelt worden sei und sie nur deshalb unterschrieben hätten.

Ulrich Borchert ging auch auf die von Kiupel erneut ins Spiel gebrachte Sanierung des alten Kita-Gebäudes ein. Ein den Anforderungen der heutigen Zeit entsprechender Umbau würde mehr Geld kosten als ein Neubau, sagte er. Auch die Stadtverwaltung vertritt den Standpunkt, dass die Schaffung der notwendigen zusätzlichen Plätze in dem derzeit von der Kita genutzten Gebäude mit einem unverhältnismäßig hohen finanziellen Aufwand verbunden wäre und die Schaffung der zusätzlichen Kapazitäten nur über einen Neubau machbar sei.

Von Edwin Sternkiker