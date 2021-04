Klockenhagen: Beziehungstipps für Herrchen und Hund

Klockenhagen

„Immer mehr Menschen schaffen sich Hunde an“, weiß Franziska Ferger. „Stay at home“ macht einsam. Und so suchen sich offenbar immer mehr Menschen einen neuen vierbeinigen Freund. Und die 28-jährige Tierpflegemeisterin sorgt dafür, dass die Beziehung zwischen Herrchen bzw. Frauchen und neuem Hund funktioniert.

„Schema F gibt es nicht“, sagt die Hundetrainerin. Generell sollten Hunde in der Erziehung jedoch positiv bestärkt werden. Doch das Training selbst finde nach einem Erstgespräch ganz individuell auf Hund und Hundehalter zugeschnitten statt.

Sozialisierung ist wichtig

Franziska Ferger arbeitet auf dem Eselhof in Klockenhagen. Hier empfängt sie Mensch und Hund zum Training. Aber auch Hausbesuche oder Treffen an anderen Orten seien möglich. „Besonders wichtig ist die Sozialisierung der Hunde“, sagt die 28-Jährige. Schon immer habe sie sich beruflich in diese Richtung entwickeln wollen. 2017 absolvierte sie eine Hundetrainerausbildung. Jetzt wolle sie auch als Hundetrainerin durchstarten. Sie selbst hat zwei Hunde. „Tier und vor allem Hunde sind meine Leidenschaft“, sagt sie.

Mehr unter: www.eselhof-klockenhagen.de

Von Robert Niemeyer