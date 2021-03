Klockenhagen: Bienen-Thriller beim Honigdieb

Klockenhagen/Borg

Der Name wird zum Programm, und zwar im negativen Sinne. Dem Landhotel „Zum Honigdieb“ mit angeschlossener Imkerei sind mehrere Bienenvölker gestohlen worden. Am Mittwochnachmittag hatte Dirk Triphahn, Chef des Betriebs, den Diebstahl festgestellt. „Wir haben sofort die Polizei alarmiert“, so Triphahn. Über die sozialen Medien hatte er zudem einen Zeugenaufruf verbreitet, samt Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Was dann folgte, gleicht einem kleinen Agenten-Thriller.

Etwa 50 Bienenvölker waren laut Triphahn von einem abgezäunten Gelände in Borg, Ortsteil von Ribnitz-Damgarten an der B 105, gestohlen worden. Das Hotel „Zum Honigdieb“ selbst befindet sich wenige Kilometer weiter nordwestlich in Klockenhagen. „Wir haben hier über viele Jahrzehnte Arbeit reingesteckt“, ärgert sich Triphahn. Denn die gestohlenen Bienenvölker sorgten nicht nur für die Honigproduktion, sondern sind außerdem das Ergebnis einer aufwendigen Zucht. „Wir sind europaweit aufgestellt“, erklärt Triphahn. Das heißt, er steht mit Züchtern des ganzen Kontinents in Kontakt, um beispielsweise Genmaterial auszutauschen. Die gestohlenen Bienen würden wichtiges Genmaterial für die weitere Zucht enthalten. „Das kann man nicht in zwei, drei Jahren wieder aufholen.“

20 000 Euro Schaden

Imker aus Leidenschaft: Dirk Triphahn trägt einen ca. 2,5 Kilogramm schweren Bienenschwarm am rechten Arm. Quelle: privat

Den Sachschaden bezifferte Triphahn auf etwa 20 000 Euro. Die gestohlenen Völker sind laut dem Züchter mit jeweils 5000 Bienen bei einer Königin teilweise klein gehalten worden, „um sie nicht kaputtzuwirtschaften“. Ein Bienenvolk, das vor allem auf die Honigproduktion ausgelegt ist, kann bis zu 80 000 Bienen haben. Im Schnitt produzieren diese 30 Kilogramm Honig im Jahr. Auch wenn Triphahn an etwa zehn Standorten Bienenvölker hat, hätte sich der Diebstahl der Völker aus Borg auch wirtschaftlich niedergeschlagen.

Triphahn hatte gleich die Vermutung, dass der Täter aus der eigenen Branche, also ein vermeintlicher „Kollege“ sei. Mancher versuche, die eigenen Verluste auszugleichen, indem er anderen Imkern die Bienen stehle.

Die Schlinge zieht sich zu

Nach Veröffentlichung des Zeugenaufrufs im Internet stand das Smartphone Triphahns nicht mehr still. Anrufe, Nachrichten – immer wieder erreichten ihn Hinweise. „Die Schlinge zieht sich langsam zu“, sagte der Imker aus Klockenhagen bereits am Donnerstagvormittag. Vor allem aus der Imkerzunft – man kennt sich schließlich – habe es im Laufe des Tages immer mehr Tipps gegeben. Triphahn hatte eine ausführliche Beschreibung und Fotos der Bienenstöcke veröffentlicht und darum gebeten, beispielsweise darauf zu achten, ob irgendwo plötzlich Bienenstöcke stehen, wo bislang keine standen, oder ob Bienen im Internet zum Verkauf angeboten werden.

Zur Mittagszeit schließlich die erlösende Nachricht: „Wir haben ihn“, sagte Dirk Triphahn. Im Raum Greifswald sei der Übeltäter entdeckt worden. „Er hat auf naiv gemacht“, so der Klockenhäger. Zugegeben habe der Bienendieb die Tat dennoch und versprochen, die Bienen zurückzugeben. „Ich bin sehr froh“, so Dirk Triphahn.

Für die Polizei hat der Fall jedoch noch kein Ende gefunden. Das Ermittlungsverfahren läuft noch. Nach Angaben einer Sprecherin der Polizei werden Beamte dem ausfindig gemachten Bienendieb nun einen Besuch abstatten.

Von Robert Niemeyer