Klockenhagen: Die Renaturierung des Körkwitzer Bachs und ihre Folgen

Klockenhagen

Aufregung um ein Umwelt- und Naturschutzprojekt in Klockenhagen: Wie jetzt im Ortsbeirat Klockenhagen mitgeteilt wurde, soll der Bereich um den Körkwitzer Bach massiv verändert werden. Möglicherweise wissen viele Betroffene nichts davon. Deshalb wurden nun Details dazu diskutiert.

Worum geht es?

Der Körkwitzer Bach soll im Auftrag des Wasser- und Boddenverbandes „Untere Warnow-Küste“ renaturiert werden. Das Gewässer schlängelt sich unter anderem zwischen Hirschburg und Neu Hirschburg unter der Landesstraße 22 (Richtung Graal Müritz) hindurch und kurz vor Neuheide Richtung Osten und bei Körkwitz dann in den Saaler Bodden. Im Bereich zwischen der Brücke zwischen Hirschburg und Neu Hirschburg bis zur Landesstraße 21 soll eine vielfältige, naturnahe Landschaft rund um den Bach entstehen.

Dafür wird unter anderem ein Deich und ein Graben südlich des Baches entfernt. Das alte Schöpfwerk bei Neuheide wird erneuert, etwas weiter südlich in der Nähe der Radweg/Reitbrücke nördlich von Hirschburg soll ein zweites Schöpfwerk entstehen.

Das Ziel ist es, teilweise beidseitig, im nördlichen Bereich vor allem südlich des Körkwitzer Baches eine vielfältige Naturlandschaft herzustellen. Das gelingt durch Wasser, dass in den Bereich gelangt. Bei Starkregen oder einem vollgelaufenen Bodden tritt der Bach dann über die Ufer. Durch einen weiteren Deich (unter anderem soll der Radweg/Reitweg erhöht werden) soll der südliche Bereich vor Hochwasser geschützt werden.

Wie ist der Stand?

Derzeit läuft ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren zu dem Projekt. Das sind Genehmigungsverfahren für größere Infrastrukturvorhaben. Es wird geprüft, ob und wie die Renaturierung vonstatten gehen kann. Die Unterlagen liegen im Bauamt in Ribnitz-Damgarten aus und sind auf der Internetseite des Landkreises Vorpommern-Rügen veröffentlicht.

Das Problem

Im Zuge des Planfeststellungsverfahren können betroffene Grundstückseigentümer eine Stellungnahme abgeben. Die Frist dazu lief eigentlich am 22. Dezember ab. Laut Ralf Schneider habe man sich darauf geeinigt, die Frist bis Mitte/Ende April zu verlängern. Die Befürchtung ist, dass viele Grundstückseigentümer von dem Verfahren nichts wissen bzw. gewusst haben. Bis 19. April können die Unterlagen unter anderem bei der Stadtverwaltung im Bauamt eingesehen werden. Bis zum 29. April ist Zeit für Eingaben.

Der Körkwitzer Bach im Bereich des Rad- und Reitweges bei Neu Klockenhagen, Blick Richtung Süd/Südost Quelle: Robert Niemeyer

Hintergrund

Mit der Renaturierung werden Flächen vernässt. Rund 51 Hektar groß sind die sogenannten Retentionsflächen insgesamt, also Flächen, die als Überflutungsflächen genutzt werden. Eigentlich sind diese Flächen frei von Bebauung. Die Frage ist aber dennoch, inwiefern auch Wohngrundstücke, etwa im Randgebiet der Retentionsflächen in Neu Klockenhagen, dennoch betroffen sein könnten und geschützt werden müssten. Der Grundwasserspiegel steigt ebenfalls in dem Bereich.

Was bedeutet das für die Landwirtschaft?

Große Teile des etwa 51 Hektar großen Gebietes sind derzeit landwirtschaftlich genutzt. Die Grundstückseigentümer verpachten das Land an den Klockenhäger Landwirtschaftsbetrieb von Ralf Schneider. Allerdings können nach Fertigstellung der Maßnahme laut Schneider nur noch 30 Prozent der bisherigen Fläche landwirtschaftlich genutzt werden. Ein Teil wird eine sogenannte Auenlandschaft, eine weiterer Bereich „wird ständig mit Nässe zu tun haben“. Eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung mit Ertragsabsichten sei dort nicht möglich. „Aus der Landwirtschaftsfläche wird ein Landschaftspflegeprojekt“, sagt Ralf Schneider

Was heißt das für die Verpächter?

Für entgangene Pachten werden die Eigentümer der Flächen entschädigt und das auch auf mehrere Jahrzehnte hinaus. Inwiefern Schneiders Landwirtschaftsbetrieb weiter Pächter bleibt bzw. die Flächen bewirtschaftet, müssten weitere Gespräche zeigen. Teilweise sei eine Weidenutzung möglich. Die nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen müssten aber auch gepflegt werden. Das könnte auch ein Landwirtschaftsbetrieb übernehmen. „Auch solche Aufgaben werden zukünftig ein Standbein für Landwirte sein“, so Schneider.

Von Robert Niemeyer