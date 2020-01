Klockenhagen

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Ampelkreuzung in Klockenhagen bei Ribnitz-Damgarten sind am Dienstag drei Menschen schwer verletzt worden. Unfallursache war offenbar ein Vorfahrtsfehler.

Wie die Polizei mitteilte, war eine 42-jährige Frau mit einem Nissan gegen 7.30 Uhr aus Richtung Ribnitz-Damgarten auf der Landesstraße 22 in Richtung Klockenhagen unterwegs. Sie wollte die Kreuzung mit der Landesstraße 21 in Richtung Graal Müritz überqueren und stieß dabei mit einem Transporter zusammen, der aus Richtung Altheide bzw. B105 kam. Der Transporterfahrer, der in Richtung Dierhagen fuhr, hatte dabei offenbar eine rote Ampel übersehen.

Sowohl die 42-Jährige aus Ribnitz-Damgarten als auch der 39-jährige Transporterfahrer und sein gleichaltriger Beifahrer aus dem Rostocker Raum wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw der Frau musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf 16000 Euro geschätzt. Gegen 8.45 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und die Kreuzung wieder frei befahrbar.

Erst vor wenigen Tagen hatte es in der Nähe gekracht. Im Gewerbegebiet Ribnitz West hatte am vergangenen Donnerstag ein 52-Jähriger mit seinem Wagen einer 42-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt genommen. Die Frau wurde schwer verletzt.

Von Robert Niemeyer