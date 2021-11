Klockenhagen: Freilichtmuseum kam gut durchs Corona-Jahr 2021

Klockenhagen

Obwohl das Freilichtmuseum Klockenhagen coronabedingt erst Mitte Juni in die Saison starten konnte, kann sich das Ergebnis sehen lassen. Insgesamt 50 952 Besucherinnen und Besucher wurden gezählt. Das waren zwar gegenüber 2019 genau 11 028 Gäste weniger, im Vergleich mit dem Corona-Jahr 2020 fanden aber in diesem Jahr 4121 mehr Menschen den Weg nach Klockenhagen.

„Wir sind insgesamt gut durch die Saison gekommen“, freut sich Museumschef Fried Krüger. Besonders gut gelaufen sei es in den Monaten August, September und Oktober, berichtet er weiter. Der September war mit 9320 Gästen der beste Monat seit 1990. Getoppt wurde dieses Ergebnis jedoch noch einmal durch den Oktober: Mit 7285 Besucherinnen und Besuchern war das das beste Ergebnis seit Beginn der Aufzeichnungen 1979.

Komplettes Museumsteam zwei Monate in Kurzarbeit

Da das Museum in normalen Jahren traditionell zu Ostern in die Saison starte, man in diesem Jahr wegen Corona aber erst am 12. Juni die Tore öffnen durfte, „haben uns zweieinhalb Monate gefehlt“, so Fried Krüger. Dass man in finanzieller Hinsicht unterm Strich dennoch gut durchs Jahr gekommen sei und sogar eine „Punktlandung“ habe hinlegen können, sei zum einen auf die sehr guten Ergebnisse im August, September und Oktober zurückzuführen. Geholfen haben aber auch die Corona-Soforthilfe und schließlich die Tatsache, dass die neunköpfige Museumsmannschaft komplett für zwei Monate in die Kurzarbeit gegangen sei, berichtet der Museumschef.

Vor allem im August habe man es mit einem Phänomen zu tun bekommen, das man so noch nie beobachten konnte und das darauf hinweisen könnte, dass Übertourismus schon längst ein Thema sei. Krüger: „Nach den Corona-Lockerungen strömte alles an die Ostsee. Volle Radwege, volle Straßen, zum Teil lange Wartezeiten in den Restaurants, da hinten und vorn Servicekräfte fehlten. Diese und weitere Gründe haben offenbar dazu geführt, dass bei vielen Urlaubern die Erwartungen und die Realität nicht übereinstimmten. Bei vielen Gästen, die in der Region Urlaub machten und uns besuchten, war deshalb eine gewisse Gereiztheit zu beobachten.“

Nichtsdestotrotz habe man auch diese Situation gut meistern und den Besucherinnen und Besuchern einen entspannten Aufenthalt bieten können, schätzt Krüger ein. Dank des großen Engagements der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, fügt Jan Berg, Vorsitzender des Museumsvereins, hinzu. Es sei erfreulich, dass man in Sachen ehrenamtliches Engagement in diesem Jahr noch einmal deutlich zulegen konnte. Stellvertretend für die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nannten Krüger und Berg zum Beispiel Lutz Donath. Zwei- bis dreimal in der Woche bediente er das Sägegatter oder bot Treckerfahrten für Kinder an. Siegliede Riemer war mit einer Kinderspielstation präsent und Anna Kaeding bereicherte das Angebot mit einer Malwerkstatt.

Mühlenführungen waren der Knaller

Dass man trotz Corona eine gute Saison hinlegen konnte, führt Krüger auch und vor allem darauf zurück, dass man die Angebote in der Woche weiter gestärkt habe. Das Angebot reichte von Ponyreiten über Live-Vorführungen zum Thema Lehmbau bis hin zu Kräuterführungen und Backen am Holzofen.

Zu den Angeboten, die besonders gut liefen, gehörten die Führungen durch die 2020 restaurierte Bockwindmühle. „Die Mühlenführungen waren der Knaller und haben alle unsere Erwartungen übertroffen“, berichtet Fried Krüger. Mitunter standen um die 50 Leute vor der Mühle. Da blieb nichts weiter übrig, als sie auf drei Durchgänge zu verteilen.

Und auch in Sachen neue Medien konnte das Museum punkten - Dank Isabell Nittel. Die Museumspädagogin hat eine App mit Daten des Museums gefüttert und sie bebildert. Die technische Grundlage bildet die App Actionbound, die unkompliziert über Google Play oder den Apple Store heruntergeladen werden kann. Hat der Besucher die App auf dem Endgerät, gelangt er per Suchbegriff „Freilichtmuseum Klockenhagen“ oder über einen QR-Code, der an der Museumskasse hängt, zum Rundgang. Hier warten Quizfragen, spannende Informationen und auch Witziges, einmal als Kinderversion und einmal als anspruchsvollere Erwachsenenversion.

Von Edwin Sternkiker