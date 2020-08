Klockenhagen

Auf das Gewerbegebiet Tannenberg I im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Klockenhagen hat ein regelrechter Run eingesetzt. Es gebe einen sprunghaften Anstieg bei der Nachfrage, informierte Bauamtsmitarbeiter Guido Keil in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates Klockenhagen. Dem soll durch die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 „ Gewerbegebiet Tannenberg I“ Rechnung getragen werden.

Über das große Interesse an Gewerbeflächen waren die Mitglieder des Ortsbeirates ebenso wie die Einwohner, die die Sitzung verfolgten, positiv überrascht. Ortsbeiratsmitglied Wolfram Kiupel (fraktionslos) wollte aber wissen, warum überhaupt und dann auch noch „so schnell“ eine Planänderung vorgenommen werden soll.

Flächen zwischen 1500 und 2000 Quadratmeter gesucht

Darauf antwortete Bürgermeister Thomas Huth (Die Unabhängigen): „Die Interessenten suchen Flächen, die zwischen 1500 und 2000 Quadratmeter groß sind. Die derzeit im Gewerbegebiet Tannenberg I zur Verfügung stehenden Flächen haben jedoch einen größeren Zuschnitt. Das muss jetzt geändert werden, um der Nachfrage nach kleineren Grundstücken entsprechen zu können.“ Guido Keil ergänzte: Um die Grundstücke verkleinern und damit marktfähig machen zu können, müssen Stichstraßen gebaut werden.

Doch was heißt eigentlich sprunghafter Anstieg? Auf Nachfrage von OZ sagte Keil, dass es bisher mehr als zehn Anfragen gegeben habe. So viele innerhalb relativ kurzer Zeit wie noch nie. Es seien vor allem Geschäftsleute und Firmeninhaber von Fischland und Darß, die Interesse zeigen. „Sie wollen nicht nach Ribnitz oder Damgarten, sondern nur nach Klockenhagen“, erläuterte Keil. Und: Fast alle Interessenten hätten während der Corona-Krise im Rathaus angefragt. Wie sich die wirtschaftliche Lage unter Corona-Bedingungen weiter entwickeln werde, wisse natürlich niemand. Dennoch müsse die Stadt jetzt loslegen und die Planänderungen so rasch wie möglich auf den Weg bringen, um so die Voraussetzungen für eine Ansiedlung im Gewerbegebiet Tannenberg zu ermöglichen.

Gewerbeflächen an der Bäderstraße auf 17,5 Hektar

Zum Teil bestehe bei den Interessenten vom Fischland und vom Darß die Absicht, die Firma komplett nach Klockenhagen zu verlegen, andere wollen nur bestimmte Bereiche auslagern. Es gebe aber auch Interessenten, die von außerhalb kommen und die nach günstigen Gewerbeflächen an der Bäderstraße suchen, berichtete der Bauamtsmitarbeiter weiter.

Unter den Interessenten, die an die Tür des Rathauses geklopft haben, würden sich auch Firmen befinden, die auf die Corona-Krise reagieren wollen und bei denen das Thema Werksverkauf eine Rolle spiele. Sie brauchen dafür Lagerhallen.

B-Plan muss geändert werden

Derzeit lässt der Bebauungsplan „ Gewerbegebiet Tannenberg I“ Einzelhandel allerdings nur in beschränktem Maße auf der Fläche zu. Um den Interessenten, die einen Werksverkauf in dem Gewerbegebiet an der Bäderstraße etablieren wollen, entgegenkommen zu können, muss der B-Plan auch in diesem Punkt geändert werden.

Das Klockenhäger Gewerbegebiet „Am Tannenberg“ liegt nur etwa zwei Kilometer von der B 105/E 22 entfernt direkt an der L 21 ( Bäderstraße zum Fischland). Bis zum Autobahnzubringer A 19/E 55 sind es 20 Kilometer. Das Gewerbegebiet hat eine Gesamtgröße von 17,5 Hektar. Derzeit sind hier eine Tischlerei, ein Elektrobetrieb und eine Baufirma angesiedelt. Interessenten haben die Möglichkeit, ein Grundstück entweder per Kauf oder per Erbbaurecht zu erwerben. Der Quadratmeterpreis beträgt 20 Euro.

Von Edwin Sternkiker