Das geplante Mehrzweckhaus auf dem Gelände des Freilichtmuseums Klockenhagen steht auf der Kippe, weil die Kosten für das Projekt aus dem Ruder zu laufen drohen. Ursprünglich sollte das Gebäude rund 300 000 Euro kosten. 200 000 Euro Fördermittel aus dem Leader-Programm stehen bereits seit längerem bereit. 100 000 Euro hat die Stadt als Eigenanteil eingeplant. Nachdem die Planungen abgeschlossen worden waren, ging es in die Ausschreibung. „Und die war eine Klatsche“, so brachte es Museumschef Fried Krüger in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates Klockenhagen auf den Punkt. „Die Angebote lagen bei fast 500 000 Euro.“

Die Stadtverwaltung zog die Notbremse, setzte die Ausschreibung aus und ging in die sogenannte freihändige Vergabe. In deren Rahmen wurden Gespräche mit Planern und Baufirmen geführt, um herauszufinden, an welchen Stellen Kosten gespart werden können. Unterm Strich seien dabei rund 400 000 Euro herausgekommen, informierte Ortsbeiratsvorsitzende Ines Worm (Bürgerbündnis) in der Sitzung. Sie hatte sich zuvor im Bauamt der Stadt auf den neuesten Stand bringen lassen. Damit fehlen derzeit also 100 000 Euro.

Der Museumsverein schlägt vor, dass die Stadt das Vorhaben in „einfacherer und damit kostengünstigerer Form“ neu ausschreibt, so Krüger. Dies müsste allerdings „turbo“ passieren. Der Grund: Wenn nicht in relativ kurzer Zeit eine Entscheidung getroffen werde, könne man die Fördermittel in den Wind schreiben, so Krüger. Die müssten Ende dieses Jahres abgerechnet werden. Und das könne man nur, wenn das Gebäude steht.

Zur Erinnerung: Vorgesehen ist ein Haus mit Sanitärtrakt und vier Doppelzimmern für Bed&Bike-Touristen. Außerdem vorgesehen ist ein großer Gemeinschaftsraum, der unter anderem für Veranstaltungen des Dorfvereins und für Versammlungen des Ortsbeirates genutzt werden soll. Für Dorfverein und Ortsbeirat sehen die Planungen auch ein 20 Quadratmeter großes Büro vor.

Reinhart Röwer, Vorsitzender des Dorfvereins, sagte: „Da wurde von der Stadt eine Ausschreibung auf den Weg gebracht und die entsprechende Vorlage im Bauausschuss bestätigt, wir aber wurden nicht einbezogen. Wir sind 1200 Einwohner, so kann man nicht mit uns umgehen“. Vereinsmitglied Ulrich Borchert befürchtet, dass die Zeit nicht mehr reiche, um eine neue Ausschreibung auf den Weg zu bringen. Deshalb seine Aufforderung an den Ortsbeirat: „Macht euch gerade! Stellt den Antrag, dass das vorliegende Projekt so durchgezogen wird“. Aus seiner Sicht liegt der Ball jetzt bei der Stadtvertretung. „Sie muss sich entscheiden und die Frage beantworten: Bringen wir die Kosten auf oder nicht?“

