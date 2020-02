Klockenhagen: Radfahrer bei Unfall verletzt

Klockenhagen

Bei einem Verkehrsunfall in Klockenhagen ist am Dienstagmorgen ein Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 76-Jährige gegen 8 Uhr in der Mecklenburger Straße unterwegs, als aus dem Altheider Weg ein Auto auf die Hauptstraße abbiegen wollte. Dabei übersah der 54-jährige Autofahrer offenbar den Rentner auf seinem Rad. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 76-Jährige wurde dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 550 Euro.

Von Robert Niemeyer