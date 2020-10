Ribnitz-Damgarten

Peggy Schoder wohnt in Ribnitz-Damgarten. Nach dem Abitur ging sie für ein Jahr als Au-pair in die USA. Im April begann sie in Vollzeit in der Gaststätte des Freilichtmuseums Klockenhagen zu arbeiten. Ein Job, der ihr viel Spaß mache, erzählt die 20-Jährige. „Die Urlauber sind sehr entspannt und bringen Zeit mit, dann das schöne Museumsgelände und schließlich die netten Kolleginnen, was will man mehr.“ Besonders gern werden Soljanka und Matjesfilet und in den letzten Wochen auch Kürbissuppe von den Gästen bestellt. „Das schmeckt ja wie bei meiner Oma“, habe sie oft gehört.

Jetzt ist ihre Zeit als Kellnerin vorbei, am Mittwoch war ihr letzter Arbeitstag. Peggy Schoder beginnt nun ein Studium an der Juristischen Fakultät der Rostocker Universität. Der Studiengang “Good Governance” hat es ihr angetan. In ihrer Freizeit jogge sie sehr gern in der Natur, erzählt sie abschließend.

Von Edwin Sternkiker