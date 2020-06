Klockenhagen bekommt Wahrzeichen zurück: Bockwindmühle wird wieder aufgebaut

Klockenhagen

Sie ist das Wahrzeichen des Freilichtmuseums Klockenhagen, schon von Weitem zu sehen. Doch sie war in die Jahre gekommen, die historische Bockwindmühle. Nun wird sie wieder aufgebaut und soll noch in diesem Jahr die neue Mitmach-Attraktion des Museums werden.

Denn die Konstruktion wird nicht einfach wieder bewegungslos dastehen. Dank finanzieller Unterstützung der Stadt Ribnitz-Damgarten wird die Mühle tatsächlich wieder funktionsfähig sein. „Ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Fried Kürger, Leiter des Freilichtmuseums. Die Idee ist, den Weg des Korns von der Saat bis zur Verarbeitung nachvollziehen zu können. Die Bockwindmühle ist hier der fehlende Baustein in der Kette. Sobald sie fertiggestellt ist, können die Besucher selbst Getreide mahlen. „Wir wollen nicht nur ein Guck-Museum sein“, sagt Fried Krüger.

Wiederaufbau kostet fast 270 000 Euro

Die historische Bockwindmühle wurde auseinandergebaut. Die neue Konstruktion besteht aus alten, sanierten Bauteilen und neuen Holzbalken. Quelle: Robert Niemeyer

Das Museum macht damit aus der Not eine Tugend. 2012 befand sich die historische Mühle in einem bedauernswerten Zustand. Die Fundamentbalken waren marode. Eine Notreparatur war notwendig, damit die Mühle wieder sicher steht. „Irgendwann wurde die Idee geboren, die Bockwindmühle als eine der letzten im Norden wieder zum Laufen zu bringen“, so Fried Krüger.

Unterstützt wurde das Museum laut dem Museumschef vom Landwirtschaftsministerium. Vor etwa zwei Jahren habe er Landwirtschaftsminister Till Backhaus die Idee erläutert. Das Ministerium stellte schließlich Fördermittel zur Verfügung. Damit sei jedoch nur der Wiederaufbau finanziert gewesen.

Besucherzahlen normalisieren sich Nach dem Corona-Lockdown und der Schließung der Museen in Mecklenburg-Vorpommern normalisieren sich die Besucherzahlen im Freilichtmuseum Klockenhagen wieder. Laut Fried Krüger liegen die Gästezahlen im Juni in etwa auf demselben Niveau wie im Vorjahr, „obwohl wir keine Events an den Sonntagen veranstalten“, so der Museumschef. Auch das Restaurant werde gut frequentiert. „Dennoch schieben wir ein Frühjahrsdefizit vor uns her. Aber wir kriegen das hin.“ Dank Soforthilfe und Kurzarbeit konnten die Verluste verringert werden. Dennoch müsse das Museum in diesem Jahr etwa 50 000 bis 60 000 Euro einsparen.

Die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten hat schließlich Gelder freigegeben, um die Mühle auch wieder funktionstüchtig zu machen. „Das lief zu unserer Freude sehr unkompliziert“, so Fried Krüger. Das Geld stammt aus dem Eigenanteil der Stadt für das geplante Mehrzweckgebäude auf dem Museumsgelände, das aufgrund zu hoher Kosten wohl vorerst nicht gebaut wird. Insgesamt kostet der Wiederaufbau der Mühle circa 268 000 Euro. 240 000 Euro davon sind Fördermittel.

Spezialfirma engagiert

David Wippich, Zimmerer der Firma Blümner, leitet den Aufbau der Bockwindmühle im Freilichtmuseum Klockenhagen. Quelle: Robert Niemeyer

Die Firma Blümner aus Bismark in Sachsen-Anhalt baut die Mühle im Museum wieder auf. Zunächst wurde die alte Mühle im November abgebaut. Bauteile, die noch zu verwenden waren, wurden restauriert. Und so entstand nun auf dem Gelände eine Bockwindmühle nach historischem Vorbild mit neuen Holzbalken und Balken der alten Konstruktion. „Pro Jahr übernehmen wir ein solches großes Projekt. Das ist immer vielseitig und interessant“, sagt David Wippich, Zimmerer der Firma Blümner, der den Wiederaufbau leitet. Das auf solche Konstruktionen spezialisierte Unternehmen übernimmt das komplette Projekt, also nicht nur die Holzkonstruktion, sondern auch den Einbau des Mahlwerks. Im Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

So sah die Mühle vor der Rekonstruktion aus. Quelle: Peter Schlag

„Das ist ein Meilenstein für das Museum“, sagt Fried Krüger, „wir retten die Mühle und am Ende dreht sie sich sogar noch.“ In Kooperation mit Landwirt Ralf Schneider vom Gut Klockenhagen sollen rund um das Bauwerk Mitmach-Angebote für die Museumsbesucher konzipiert werden. Die Mühle selbst muss beispielsweise stets in den Wind gedreht werden, damit sich die Flügel drehen. Das durch die Mühle vorgemahlene Korn muss dann mit der kleineren Mühle fein gemahlen werden, bevor das Mehl im Backhaus auf dem Museumsgelände verarbeitet werden kann.

Die Klockenhäger Bockwindmühle stammt ursprünglich aus Groß Ernsthof bei Wolgast. 1795 wurde sie gebaut und bis 1950 genutzt. 1982 wurde die Mühle abgebaut und im Freilichtmuseum Klockenhagen wieder aufgebaut.

