Ribnitz-Damgarten

Das Wochenende steht vor der Tür. Und in der Region gibt es wieder eine Menge zu erleben. Hier unsere Veranstaltungstipps.

Am Sonntag findet in Ahrenshoop das traditionelle Tonnenabschlagen statt. Um 9 Uhr treffen sich die Tonnenbrüder und Tonnenschwestern zu einem Fußmarsch durch den Ort, auf dem der Tonnenkönig des Vorjahres zu Hause abgeholt wird. Gemeinsam mit ihm begeben sich alle Mitstreiter dann weiter zum Frühstück beim Stäbenkönig. Ab 12.30 Uhr startet der Umzug der Reiter und Pferde durch den Ort zur Festwiese im Ortsteil Althagen. Um 15 Uhr beginnt der Wettkampf, bei dem der Stäben- und Tonnenkönig ermittelt werden. Ab 20 Uhr findet im Festzelt auf dem Festplatz der traditionelle Tonnenball statt.

Am Freitag und Sonnabend verwandelt sich der sonst so stille und friedliche Wasserwanderrastplatz in Dierhagen zur Tummelstätte für Unterhaltungshungrige. An allen Tagen gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Gastromeile, Händlermarkt und verschiedenen Schaustellern wie Rodeo Bullriding, Riesenrad, Mini Achterbahn Tornado 2, Karussells, Greifer, Bungeejumping, Schießbude und vielem mehr. Freitag um 19 Uhr spielt die Foolproof Partyband. Um 23 Uhr wird das Höhenfeuerwerk abgeschossen. Der Sonnabend startet um 11.30 Uhr mit Beach Lounge & Chill out Musik. Um 14 Uhr kommt Clown Maiki mit Ballon’s , um 15 Uhr findet das Kindertonnenabschlagen statt. 15.30 Uhr treten die Line Dancer „Strandhüppers“ auf, um 17 Uhr gibt es eine Zauber-Comedy-Show mit Christian Brandes. Um 19 Uhr startet die Abendparty mit der Partyband „B T M“ und DJ Ralf Weber (Jugendradio Berlin).

DLRG/NIVEA-Strandfeste finden in diesem Jahr in 48 deutschen Seebädern statt. Am Freitag und am Sonntag macht die Fest-Tour Station in Wustrow (19. Juli) und Dierhagen (21. Juli). Unter dem Motto „Starke Partner seit über 50 Jahren“ führen Veranstalter Eltern und Kinder spielerisch an das sichere Verhalten am und im Wasser heran. Kleine wie große Strandfestbesucher können sich auf einer Hüpfburg austoben, an anderen Stationen die Baderegeln puzzeln, echte Rettungsgeräte ausprobieren oder Erste-Hilfe-Techniken erlernen. Im Bühnenprogramm fiebern die kleinen Entdecker beim Puppentheater mit, gehen auf ein Robbenrennen und begeben sich mit bunten Schwungtüchern auf eine Reise ans Meer. Am 23. Juli findet außerdem ein solches Strandfest in Ahrenshoop statt, am 24. Juli in Prerow.

Der Motorsportclub Barth richtet am Sonnabend auf der Rennstrecke auf dem Kaninchenberg die 46. Motocross Landesmeisterschaft folgender Klassen aus: Landespokalläufe der Ladys / im Clubsport / der Senioren 45+ (MV + BB) sowie die Landesmeisterschaft MX 2 (MV). Das Training beginnt um 9 Uhr, das erste Rennen wird um 13 Uhr gestartet. Es gibt Hole-Shot-Prämien für alle Wertungsläufe je Klasse. Motocross-Urgestein Horst Kaiser kommentiert über die Beschallungsstrecke das Geschehen auch für Laien verständlich. Eintritt: 9 Euro, Kinder bis 12 Jahre 5 Euro.

Der Rassekaninchenzüchterverein M14 Ribnitz und Umgebung lädt am Wochenende Zuchtfreunde, Züchterfrauen sowie interessierte Besucher aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen und angrenzenden Regionen zur 28. Kreisverbandsschau für Jungtiere mit der 12. Bernsteinpokalschau ein. Die Organisatoren freuen sich, 41 Aussteller, darunter vier Jugendliche, mit über 250 Kaninchen in 30 Rassen und Farbenschlägen präsentieren zu können. Diese Größenordnung wurde möglich, weil sich neben den M14-Züchtern auch Zuchtfreunde aus Hamburg, Kröpelin, Satow, Grimmen, Stralsund, Rotenburg/ Wümme, Gadebusch, Eggesin, Bad Kleinen, Schönberg und Tessin beteiligen. Seit 13 Jahren wird diese Schau auf dem vereinseigenem Gelände „Am Bahnposten 12“ durchgeführt. Öffnungszeiten: Sonnabend, 9 bis 17 Uhr, Sonntag, 9 bis 15 Uhr, anschließend Siegerehrung. Eintritt: 1,50 Euro, (Kinder bis 14 Jahre frei).

Eine der bedeutendsten Rockbands der ehemaligen DDR kommt nach Ribnitz-Damgarten. Am Sonntag steht „ Karussell“ bei der Jugendherberge in Ribnitz auf der Bühne. Die Gruppe hat ihre alten Hits und das neue Album „Erdenwind“ im Gepäck. Karten gibt es im Vorverkauf für 22 Euro in der Stadtinformation am Ribnitzer Markt und für 25 Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Robert Niemeyer