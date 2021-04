Können Einwohner von Ribnitz-Damgarten Busse bald kostenlos nutzen?

Ribnitz-Damgarten

Nach dem Osterfest nimmt auch die Kommunalpolitik in der Region wieder Fahrt auf. In einigen Amtsbereichen sind Sitzungen angesetzt. Dabei gelten nach wie vor die aktuellen Corona-Regeln wie die Einhaltung des 1,5-Meter-Abstands und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Die Verantwortlichen bitten außerdem um Vorlage eines negativen Corona-Tests. Voraussetzung für die Teilnahme ist das allerdings nicht. Hier die Sitzungswoche im Überblick.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten tagt am Dienstag, 13. April. Beginn ist um 17.30 Uhr im Stadtkulturhaus in Ribnitz. Unter anderem geht es dann um den Neubau eines Penny-Marktes in der Rostocker Straße und um einen Bebauungsplan für den Hafen in Dierhagen.

Um 17.30 Uhr tagt am Dienstag, 13. April, auch der Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur. Beginn ist ebenfalls um 17.30 Uhr, und zwar in der Kantine Am Bleicherberg, direkt am Stadtkulturhaus. Unter anderem diskutieren die Ausschussmitglieder dann, ob und wie Ribnitz-Damgartener Einwohner Busse künftig kostenlos nutzen können.

Am Mittwoch, 14. April, tagt der Ortsbeirat Klockenhagen. Um 18.30 Uhr geht es im Begegnungszentrum in Ribnitz los. Auf der Tagesordnung stehen dann unter anderem Informationen zum Hochwasserschutz und zur Kindertagesstätte in Klockenhagen. Außerdem sollen Lösungen für Beschilderungen diskutiert werden.

Am Mittwoch, 14. April, tagt auch der Sportausschuss der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung. Beginn ist um 16.30 Uhr in der Sporthalle in Damgarten. Unter anderem berichten Vereine der Stadt dann über ihre aktuelle Situation und die Verwaltung über den Stand des Baus der Sporthalle für den Bildungscampus.

Am Donnerstag, 15. April, findet die nächste Sitzung des Finanzausschusses statt. Beginn ist um 18.15 Uhr im Ribnitzer Begegnungszentrum. Unter anderem berät der Ausschuss dann, ob auf die Erhebung des Grenzbetrages an Schulen, also des Elternbeitrags für Unterrichtsmaterial, verzichtet werden soll. Außerdem wird über den aktuellen Stand des städtischen Haushalts informiert.

Amt Darß-Fischland/Gemeinde Zingst

Über die Parkgebühren für die Nutzung öffentlicher Parkplätze entscheiden die Mitglieder der Prerower Gemeindevertretung während ihrer Zusammenkunft am Donnerstag, 15. April. Die Sitzung im Kulturkaten „Kiek in“ beginnt um 19 Uhr. Außerdem geht es um den Jahresabschluss des Kurbetriebs. Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) wird über öffentliche Vergaben berichten. Nicht öffentlich stehen verschiedene Grundstücksangelegenheiten auf der Tagesordnung.

Die Zingster Gemeindevertreter stimmen ebenfalls am Donnerstag über eine Testphase zur Verkehrsberuhigung in der Seestraße ab. Geplant ist, in Höhe des Kurhauses die Durchfahrt zu sperren und die Seestraße als zwei aufeinander zulaufende Einbahnstraßen auszuweisen. Die Sitzung im Kurhaus beginnt um 19 Uhr.

Stadt Marlow/Amt Recknitz-Trebeltal

Der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadtvertretung von Bad Sülze tagt am Dienstag, 13. April, ab 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Unter anderem geht es dann um das Parkplatzkonzept der Stadt am Markt, um die Einrichtung einer Tempo-30-Zone, um einen Caravan-Stellplatz, um den Parkplatz Scheunenviertel und um die Parksituation in der Gerhart-Hauptmann-Straße.

Am Mittwoch, 14. April, tagt erneut der Amtsausschuss des Amtes Recknitz-Trebeltal. Im öffentlichen Teil berichten die Ausschussmitglieder über wichtige Angelegenheiten. Auch gibt es eine Einwohnerfragestunde. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula der Regionalen Schule „Recknitz-Trebeltal“ in Tribsees.

In der Stadt und im Amtsgebiet Barth finden in dieser Woche keine öffentlichen Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt, ebenso nicht in Marlow.

Von Robert Niemeyer und Timo Richter